Abstieg mit Hebebühne: Demonstrant mit Palästinaflagge beendet Protest am Big Ben

Demonstrant mit Palästinaflagge beendet Protest am Big Ben

3 Schon tagsüber hatten Rettungskräfte ihn zum Herunterklettern bringen wollen. Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Mehr als 16 Stunden verbrachte ein Demonstrant auf dem Glockenturm des Big Ben. In der Nacht holte ihn die Feuerwehr mit der Hebebühne wieder herunter.









London - Mit einer Palästinenserflagge ist ein Demonstrant am frühen Samstagmorgen in London auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert - erst kurz nach Mitternacht (Ortszeit) kam er wieder herunter. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann schließlich mit einer Hebebühne der Feuerwehr vom Elizabeth Tower heruntergeholt wurde, wo sich die berühmte Glocke Big Ben befindet.