Abstieg in Kreisliga B: TSV Haiterbach muss umdenken

Luka Kravoscanec schaute sich beim Relegationsspiel in Egenhausen gegen den SSV Walddorf seinen neuen Verein TSV Haiterbach genau an. Eigentlich wollte der TSV Haiterbach in die Bezirksliga – jetzt spielt er in der Kreisliga B. Dennoch kommt Luka Kravoscanec auf den Bus.







Die 90. Minute im Kreisliga-A-Relegationsspiel werden die beteiligten Spieler vom TSV Haiterbach und dem SSV Walddorf nicht so schnell vergessen. Da hatte Laurenz Hiller das 2:1 für die Haiterbacher verpasst, im Gegenzug Robin Senses das 2:1 für den B-Ligisten erzielt. Fassungslos hatten die Haiterbacher Spieler nach hinten geschaut, mit allem hatten sie gerechnet – nur nicht damit. Nach einer Stunde hatte sich das Spiel komplett in Richtung des Walddorfer Torhüters Dennis Schuler verlagert, selbst in Unterzahl schien der Haiterbacher Siegtreffer nur eine Frage der Zeit zu sein. Am Ende waren die Haiterbacher regelrecht schockiert: Sie steigen in die Kreisliga B ab, der SSV Walddorf in die Kreisliga A auf.