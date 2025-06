Abstieg aus der Kreisliga A, Hinspiel: NK Hajduk VS – SG Unadingen/Dittishausen 0:2 (0:2). Gleich im ersten Spiel setzte der Gast aus der A2 ein Ausrufezeichen und hat nun beste Voraussetzungen für die zweite Partie.

Matchwinner war Tobias Wolf, der mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte für die frühe Entscheidung sorgte. Bereits in der 6. Minute traf er zum 0:1. In der 34. Minute legte er das 0:2 nach.

Hajduk fand über 90 Minuten keine Mittel die beherzt verteidigenden Gäste zu knacken. Nun dürfte es der 1971 gegründete Club schwer haben, den Abstieg in die Kreisliga B nach neun Jahren noch zu verhindern. 2016 war der Club als Meister aufgestiegen. Im Vorfeld hatte es sich abgezeichnet.

Hajduk-Coach Bibic: „Wussten, dass es schwer wird“

Trainer Mario Bibic meinte zur Heimniederlage: „Wir wussten, dass es schwer wird. Ich bin erst kurze Zeit da als Trainer, da kann man nicht viel verändern. Letztlich haben die Jungs 2025 alle zwölf Ligaspiele nicht gewonnen.“

Gegner Unadingen feierte den fünften Sieg im sechsten Pflichtspiel. Coach Javi Invernot freute sich, „weil wir unsere guten Leistungen der letzten Wochen fortgesetzt haben und die perfekte Ausgangslage für unser Heimspiel geschaffen haben. Allerdings ist noch ein Spiel zu spielen.“

Das Rückspiel findet am Samstag um 16 Uhr in Unadingen statt. Der Sieger bleibt sicher in der Kreisliga A. Der Verlierer schafft den Klassenerhalt, wenn der FV Tennenbronn am Sonntag in die Landesliga aufsteigt und dadurch die DJK Villingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga schafft.

Tore: 0:1, 0:2 Tobias Wolf (6., 34.). Schiedsrichter: Tobias Wursthorn (Bonndorf). Zuschauer: 200. Gelbe Karten: 6/0.