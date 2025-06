1 Kreisläufer Jonathan Fischer aus Meißenheim ist Erster der internen Torschützenliste des Bundesligisten SG BBM Bietigheim Foto: Tom Weller/dpa Auch 122 Tore des Meißenheimers Jonathan Fischer haben den Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim nicht vor dem Abstieg bewahren können. Nun geht’s in Liga zwei.







Wohin man am Sonntagnachmittag in der Bietigheimer Handball-Arena auch schaute, überall war Enttäuschung das vorherrschende Gefühl. Auf der einen Seite die Magdeburger, die lange hofften – und sich am Ende doch mit Platz zwei hinter dem neuen deutschen Meister Füchse Berlin begnügen mussten.