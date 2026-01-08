Abstauben Narrenzunft Aichhalden: Traditionszunft legt wieder los

90 Jahre Narrenzunft Aichhalden und 70 Jahre erklingender Narrenmarsch von Walter Pfeifle. Wenn das für die beginnende Fasnet 2026 kein Grund zum Feiern ist.

Bei der traditionellen Fasnetseröffnung am Dreikönig-Morgen im Gasthaus Adler gratulierte Zunftmeister Michael Kruck „zur 90 Jahre jungen Narrenzunft“. Dieser runde Geburtstag erfülle ihn mit Stolz. Bei der Recherche in der Chronik sei ihm außerdem aufgefallen, dass an der Fasnet 1956 zum ersten Mal der von Walter Pfeifle komponierte und getextete Narrenmarsch gesungen worden sei. So habe die Zunft gleich doppelten Grund zu feiern.

Rückblickend seien die vergangenen 90 Jahre voller Ideen, Tatendrang, Meinungsverschiedenheiten, Geschichten und Legenden geprägt gewesen. Vor allem aber seien es neun Jahrzehnte, in denen sich Obernarren, Elferräte, Gardemädels, Fanfarenzügler und Kleidlesträger in besonderem Maße engagierten, hob Kruck in seiner Laudatio hervor.

Die Geschichte der Aichhalder Fasnet habe jedoch weit vor der Gründung im Jahre 1936 im Gasthaus Hirsch begonnen. Zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg sei das erste aus Bettlaken geschneiderte Narrenkleid, der „Domino“, auf den Straßen Aichhalden unterwegs gewesen. Im Februar 1929 habe Eugen Gutekunst den Anstoß zur Zunftgründung gegeben. 1951 sei der Aichhalder Hansel, 1959 die Aichhalder Hexe und der Blitzteufel entstanden, 1972 der Sauhirt dazu gekommen. Beim Hansel und Sauhirt seien Rückschläge überwunden worden, der Domino dagegen von der Bildfläche gänzlich verschwunden.

Hexenwagen seit 2018

„Die Einweihung des Narrenstübles 2007 und der Bau eines neuen Hexenwagens 2018 zeigt, dass wir nicht stillstehen“, bekräftigte der Narrenchef. 307 Tage seien seit der Fasnetsverbrennung am 4. März 2025 vergangen und nun sei es endlich wieder soweit.

Die Fasnet 2026 werde allerdings nur 43 Tage dauern und im nächsten Jahr sei sie noch kürzer, jammerte der Zunftmeister, ehe der Elferrat zu den Klängen des Narrenmarsches den „Sarg“ mit dem Häs von Hexe, Sauhirt, Blitzteufel und Hansel aus dem Verlies in die Mitte der Gaststube schleppten und das Tuch entfernten.

Vier Narren schlüpften in die Narrenkleider, deren Bedeutung Kruck vorstellte, ehe sie mit den Worten „Schüttel ab den Staub der Ruh, nimm den Besen gleich dazu. Denn mit ausgelassener Fröhlichkeit, beginnt nun die Narrenzeit“ symbolisch zu neuem Leben erweckt wurden.

Zehn Hexen erhielten bei der Neuaufnahme den Hexenschlag. Foto: Herzog

Danach erhielten zehn Hexen und fünf Sauhirten nach vorheriger Kleidleprüfung erstmals den Narrenschlag und die Gildeordnung in Textform.

Fünf Sauhirten erhielten bei der Neuaufnahme den Hirtenschlag. Foto: Herzog

Ehrungen von Mitgliedern

Bevor die Narrenzunft im Duo in circa 100 Häuser ausschwärmten, um die Häs und Larven von Mitgliedern abzustauben, ehrte der Zunftpräsident Mitglieder für langjährige Vereinstreue. Franz Kern, Vorsitzender des Narrenfreundschaftsrings Waldgau, zeichnete Uli Depfenhart für 15-jährige Tätigkeit im Elferrat mit einem Bildgeschenk aus. Der Geehrte, seit 1972 Mitglied der Narrenzunft Aichhalden, war auch im Fanfarenzug aktiv und zwei Jahre stellvertretender Zunftmeister. „Bei uns bekommt man die Ehrung nicht geschenkt, da stecken große Leistungen dahinter“, versicherte Kern. Er übernahm in Vertretung von Alwin Staiger auch die Ehrung der Europäischen Narrenvereinigung (ENV) und würdigte Manfred Storz für besondere Verdienste um die Erhaltung des fasnetlichen Brauchtums mit dem Europa-Narr in Silber.

Waldgau-Vorsitzender Franz Kern (von rechts) und Aichhaldens Narrenchef Michael Kruck ehren mit dem stellvertretendem Zunftpräsident Alexander Braun (links) folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft (von links): Manfred Storz, Jürgen Uhlmann, Klaus Knöpfle, Uli Depfenhart und Nina Nübel. Foto: Herzog

Für 65 Jahre Mitgliedschaft erhielt Manfred Kopp eine Auszeichnung.

Geehrt für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Reinhold Kühner. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Rose Broghammer, Hans-Georg Edler, Otto Kimmich, Ursula Marte, Klaus Knöpfle, Jürgen Uhlmann eine Auszeichnung. Geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Benjamin Günter, Klaus Hörl, Tamara Gläsmann-Schlegel, Nina Nübel und Anita Wössner.