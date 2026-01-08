Abstauben Narrenzunft Aichhalden: Traditionszunft legt wieder los

90 Jahre Narrenzunft Aichhalden und 70 Jahre erklingender Narrenmarsch von Walter Pfeifle. Wenn das für die beginnende Fasnet 2026 kein Grund zum Feiern ist.
Bei der traditionellen Fasnetseröffnung am Dreikönig-Morgen im Gasthaus Adler gratulierte Zunftmeister Michael Kruck „zur 90 Jahre jungen Narrenzunft“. Dieser runde Geburtstag erfülle ihn mit Stolz. Bei der Recherche in der Chronik sei ihm außerdem aufgefallen, dass an der Fasnet 1956 zum ersten Mal der von Walter Pfeifle komponierte und getextete Narrenmarsch gesungen worden sei. So habe die Zunft gleich doppelten Grund zu feiern.