3 Nach dem Abstauben gibt’s den ersten kleinen Brezelsegen. Foto: Herzog

Die Corona-Zwangspause hat bei den Sulgener Narren Spuren hinterlassen. Beim traditionellen Abstauben im "Hasen" am Dreikönigstag beklagten die Elfer, dass der im Kratten schlummernde Hansel ordentlich an Gewicht zugelegt hat.















Schramberg-Sulgen - Jedenfalls freute sich Zunftpräsidentin Sonja Baier auf eine glückselige und unbeschwerte Fasnet ohne jegliche Einschränkungen. Nach einer wenigstens kleinen Fasnet im Vorjahr mit einem toll besuchten Hanselsprung auf dem Pausenhof der Schule stünden nun alle voller Tatendrang in den Startlöchern. Sie seien ganz heiß auf die vielen anstehenden närrischen Stunden, die ihnen während der fünften Jahreszeit vergönnt seien.

Zurück in die Zukunft

Beim Bürgerball am 18. Februar laute das Motto anlehnend an den gleichnamigen Kinofilm "Zurück in die Zukunft – forever young". Eine kleine Änderung werde es beim Umzug am Sonntag, 19. Februar, geben. Er werde wie in den Jahren 2019 und 2020 beim Gasthaus Hasen starten. Jedoch führe die Umzugsstrecke nicht wie gewohnt die Lindenstraße hinauf, sondern über die Hohlgasse zum Kirchplatz. Damit soll der Knoten in Sulgen-Mitte entzerrt werden, gab die Präsidentin bekannt.

Nachdem Entertainer "Specht" – er gehört nach zwölfjährigem Dabeisein praktisch zum Zunft-Inventar – musikalisch mit Oldies, Evergreens und aktuellen Hits schon eine ganze Weile für Stimmung sorgte, stellten vier jammernde Elferräte den großen und schwerer gewordenen Kratten in die Mitte der Gaststube auf.

Neue Feurenmoosgeister

Mit den Worten "drum vom Staub ich die befrei, lustig ist die Narretei. Lasst uns vergessen die Sorgen, bis zum Aschermittwoch-Morgen", wedelte Gildemeister Thomas Weigle den stark angestaubten Hansel kräftig ab. Nach der Kleidleabnahme von vier neuen Feurenmoosgeistern und drei Kaffeedohlen durch das hochnotpeinliche Prüfgericht erfolgte der erste kleine Brezelsegen der Fasnet 2023.

Sechs Jahresorden der Europäischen-Narren-Vereinigung (ENV) für besondere Verdienste überreichte die Zunftchefin an Beate Wasserkampf, Anita Bopp, Frank Böhler, Willi Sommer, Burkart Burkandt, Sascha Bopp sowie dem Männerballett. Die Elferratskette für langjährige Mitgliedschaft in diesem Gremium durften sich Maikel Fortmeier und Patrick Burkandt umhängen.

Neu kreierte Auszeichnung

Die neu kreierte Auszeichnung, goldener Kaffeedohlenkorb, erhielten Marianne Dierberger und Brigitte Groß. Wie Baier betonte, sei Groß seit 1979 Mitglied in der Narrenzunft und seither bei den Umzügen mit ihrer Kaffeedohle dabei. Sie besitze die stolze Anzahl von 15 Kleidle, darunter zwei der drei, die für die Premiere 1961 gefertigt worden seien, wusste Baier. Selbstverständlich dürften Groß und Dierberger den goldenen Korb bei den Umzügen dabei haben, ergänzte Gildemeister Thomas Weigle.