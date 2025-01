Bildvortrag in Schönbronn Faszinierende Einblicke nach Syrien und Libanon

In drei Jahrzehnten hat der gemeinnützige Verein „Reisen & Begegnen“ mehrere hundert Reisende durch Syrien geführt. Studien-Reiseleiter Dieter Vanselow gab den Teilnehmern dabei Hinweise, die er nun auch in einem Bildvortrag in der Bibelerlebniswelt weitergibt.