Abstauben in Rottweil: Von „Abzocke“ bis KI – Narrenzunft zeigt der Stadt, wie’s richtig geht

Die Rottweiler Narrenzunft präsentiert pünktlich zur Aussendung der Abstauber die Narrster-App mit zunfteigener KI und manch anderem modernen Kniff.
Da seit Neuestem die Stadt mit allerlei Apps für die Bürger, Kameraüberwachung und KI auftrumpft, sieht sich offenbar auch die Narrenzunft unter Druck – und gibt sich pünktlich zur Aussendung der Abstauber höchst modern. Denn was die Stadt kann, das kann die Zunft allemal, macht Narrenmeister Christoph Bechtold deutlich und präsentiert die brandaktuelle Narrster-App, die so manchen Kniff parat hat – für Nutzer wie auch Zunft. Und so wird ganz digital in die – in dieser Saison recht kurze Fastnacht – gestartet.