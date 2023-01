Abstauben in Hardt

3 Zeremonienmeisterin Manu Maurer staubt die schwarze Maske ab. Foto: Ziechaus

Den Auftakt für die Fasnet 2023 im Katzennest Hardt und den Einstieg vor großem Publikum in sein Amt als Zunftmeister feierte Christian Thiel mit den Katzen in der Arthur-Bantle-Halle.















Link kopiert

Hardt. Wie schon vor zehn Jahren sein Vorgänger Jürgen Ganter die große Bühne in der Halle für die Veränderungen in der Katzenzunft gesucht hatte, so wählte auch der neue Zunftmeister Christian Thiel die Halle für ein "abgestaubtes Abstauben".

Nicht alles wurde abgestaubt, dem neuen Zunftmeister waren noch einige Verse erlaubt, denn obwohl lange nichts war, "wollen wir Fasnet feiern – ist doch klar". Er spreche zwar "Schwäbisch mit Akzent, auch wenn das bisher niemand kennt", räumte Christian Thiel ein, der schon seit 22 Jahren im Ländle pennt.

Christian Thiel muss büffeln

Eindeutig klar ausgedrückt haben sich die Katzenräte Tina, Lisa und Manuel mit ihren schriftlichen Botschaften auf Plakaten. Die Wirtschaftsmeisterin Waltraud Görlich sagte es mit Gesang im Quartett: "So schön war die Zeit" und schenkte dem Zunftmeister "4000 Worte in Schwäbisch", die demnächst abgefragt werden.

Säckelmeisterin Karin Bea teilte in "liebevoller Strenge" den Zahlensalat mit ihrer Azubine, der Ginter Pauline, die im neuen Format einfach nicht mehr dichten mag. Früher beim X-plosion Ballett musste sie sich nur bewegen – aber ganz adrett. Damit braucht sie im Katzenrat niemanden betören, kann sich entspannt den Katzenmarsch anhören.

16 neue Katzen

Dann schwang Zeremonienmeisterin Manu Maurer den Staubwedel und entstaubte Häs und Gschell der Katzen, die darauf warteten, die neuen Katzen in ihrer Gemeinschaft aufzunehmen. 16 weiße und schwarze Katzen reichten dem Zunftmeister ihre Tatzen und gelobten, als närrische und anständige Katzen der Zunft Ehre zu machen.

Geehrt wurde eine große Anzahl von Mitgliedern, die ihre Zunft über viele Jahre aktiv unterstützt haben. Für zehn Jahre waren das Christian Adalbert, Timo Baak, Ronja Baumgartner, Christoph Bernhardt, Lukas Broghammer, Alfons Dold, Uta Dold-Winterhalter, Marco Drobina, Madlen Flaig, Lisa Fix, Sarah Ginter, Alexander Gohl, Max Görlich, Christian Haberstroh, Isabell Haberstroh, Nicole Irion, Sabrina Kösling, Janina Moosmann, Philipp Moosmann, Selina Moosmann, Klaus Müller, Martina Müller-Roth und Regina Nganga.

Raketen für die Geehrten

Seit 1998 sind in der Zunft Claudia Armbruster, Gerda Ginter, Marion Göllinger, Silvia Haberstroh, Stefanie Huber und Stefanie Schweikerdt; seit 40 Jahren sind es Hans-Jörg Auber, Regina Bernhardt, Martin Haberstroh, Karin Heckmann, Klaus Herzog, Stefanie Herzog, Norbert Rapp, Ursula Schubert und Petra Storz. Seit 50 Jahren sind Renate Aberle, Anna Allgaier, Angelika Alperstedt, Lothar Fitterer und Marianne Storz dabei. Sie wurden mit Raketen geehrt.

Seit über 40 Jahren ist Jürgen Ganter in der Zunft, er erhielt 1982 den Katzenschlag. Er war während der Fasnet nicht nur als Katze im Dorf unterwegs, sondern organisierte seit 2000 für vier Jahre das Programm beim Zunftball. Von 2009 bis 2012 notierte er als Kritzelmeister, welche Geschichten den Katzen so einfielen, besonders nach dem großen Umzug zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2008.

Jürgen Ganter wird Ehrenzunftmeister

Seit 2013 bis zum vergangenen Jahr als Zunftmeister waren die Geschichten als wohlbesetzte Gedichte im Katzenrat zu hören.

Ganz prosaisch ernannte Christian Thiel seinen Vorgänger zum Ehrenzunftmeister, und Zeremonienmeisterin Manu Maurer legte ihm den edlen purpurroten Umhang über die Schultern.

Für die europäische Narrenvereinigung überreichte Vizepräsident Alwin Staiger aus Lackendorf den "Hirsch von Württemberg" als höchste Auszeichnung für langjährige Verdienste. Das machte den reimgewaltigen Ehrenzunftmeister sprachlos, der einfach nur stolz sei, in Hardt eine Katze zu sein.