1 Wenn die Abstauber nicht zu den Narren können, müssen die Narren das halt selber machen. In Villingendorf brachten an Dreikönig Mitglieder des Elferrats unter Narrenvater Tobias Schuhmacher (Dritter von rechts) und seinem Stellvertreter Uwe Sauerland (Vierter von links) rund 150 "Selbst-ist-der-Narr-Sets" in die Bürgerhäuser. Foto: Riedlinger

Abstauben von Fasnetshäs in Corona-Zeiten? Früher ganz normal, heute für viele undenkbar. Die Narrenzunft Villingendorf hilft ihren Mitgliedern mit einem "Selbst-ist-der Narr-Set" am Dreikönigstag.















Villingendorf - "Schon im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund der Gesundheitslage nicht abstauben wie in den vielen Jahren zuvor", bedauert Narrenvater Tobias Schuhmacher. "Das fehlt nicht nur uns, das fehlt auch den Mitgliedern der Narrenzunft und der Bürgerschaft". Also haben sie sich etwas einfallen lassen. Flugs wurde ein "Do-it-yourself-Set" entworfen und an die Haushalte verteilt. "Das ist letztes Mal so hervorragend angekommen, dass wir das in diesem Jahr, in dem wir ja wieder vor dem selben Dilemma stehen, wieder machen wollten", so der zweite Vorsitzende Uwe Sauerland. "Aber da man ja diese Anglizismen nicht immer unterstützen muss, haben wir es umbenannt, und so ist in diesem Jahr ein "Selbst-ist der-Narr-Set" daraus geworden. Das versteht jeder, auch unsere älteren Mitbürger".

Mit Bollerwagen unterwegs

Und so machten sich an Dreikönig pünktlich um 10 Uhr Mitglieder des Elferrats mitsamt dreier fastnachtlich geschmückter Bollerwagen auf den Weg und brachten rund 150 Haushalten jeweils eine schön bedruckte Papiertüte, in der die überraschten Bürger jeweils vier Haber-Muas-Weckle aus der Backstube der Bäckerei Stemke, eine närrische Dose Prosecco, eine gedruckte "Selbst-ist-der-Narr-Anleitung" für das selbstständige Abstauben sowie weitere närrische Utensilien wie Luftschlangen und Konfetti fanden. "Wir werden diese Tüten an der Haustüre ablegen oder sie höchstens den Leuten übergeben. Wir werden nicht in die Häuser hineingehen und so auf jeden Fall die geltenden Bestimmungen einhalten", sagte Tobias Schuhmacher direkt vor dem Losgehen. "Auch wenn wir Elferräte alle geimpft und zum Teil auch geboostert sind, werden wir hier keinerlei Risiko eingehen – nicht für uns und auch nicht für die Bürger".

Und zur Freude der Besuchten hatte es auch der gedruckte und beigelegte Abstauberspruch 2022 wieder faustdick hinter den Ohren: "Taschatuch, Zahbürscht und Pinsel lieget hoffentlich bereit - auf, auf ihr Narra s’ischt höchste Zeit! Der Pinsel ischt z’erscht drah – für d’Larva zum Butza, do duat mer am beschta den benutza. Dia Spinnabobbel sind diesmol sicherlich bombastig – do braucht mer des Zahbürschtle aus Blaschtig. Mit am Taschatuach butzet mir die Glocka dann so lang, dass se hond wieder an reata Klang. Schittlad dia Glocka ruhig mol und horchet genau – ob mer no weiter butza muas oder ob mer’s ka lau. Wenn wieder älles duat und sauber isch – dann gommer jetzt z’samma a der Tisch, schenked ih’s der Prosecco ei – und hoffet, dass wir s’nächst Johr sind nimme allei!"