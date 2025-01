Abstauben: Heiligenzimmern startet in die neue Fasnet

1 Zunftrat griff zum Staubwedel und befreite das Häs der Heiligenzimmerner Narren von Staub. Foto: Stehle

Traditionell am Samstag nach Dreikönig staubt der Zunftrat der Heiligenzimmerner Narrenzunft das Häs der mehr als 150 aktiven Narren ab. Nachdem die Traditionsfiguren Harzklumpa und Fenässle, sowie die Horga-Hexa und die Kostüme der Narrenzunft seit Aschermittwoch in den Schränken verstaut waren, kommen sie nun wieder zum Einsatz. Bei Abstauben besuchen die Zunfträte in Dreier-Gruppen die Kostümträger zu Hause und inspizieren genau, ob das Häs, also die Kostüme, auch vollständig sind. Mit dem Spruch „Nun sei gegrüßt du holdes Angesicht der Narren und komm aus deinem Schrank, wo du ein Jahr verweilet hast. Erfülle nun mit deiner Freud’ die großen und die kleinen Leut’“ stauben die Zunfträte die Kostüme ab.