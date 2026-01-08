Abstauben an Dreikönig: Waldmössinger Narren starten die Fasnet

Bei der Gildeversammlung der Narrenzunft Waldmössingen am Dreikönigsabend in der Kastellhalle standen neben dem Abstauben des Hansel hochgradige Ehrungen im Mittelpunkt.
Nur zwei Jahre nach seiner Amtsübergabe an Manuel Schneider ist Ex-Gildemeister Michael Roth wieder mit einem Titel dekoriert. Mit stehenden Ovationen und „Einmalig“-Sprechchören wurde er für 37 Jahre Mitglied im Gildeausschuss, davon 26 Jahre als Gildechef, zum Ehrengildemeister ernannt. In seiner bescheidenen Art sagte Roth: „Das hätte nicht sein müssen. So eine hohe Person bin ich nicht“. Dem Gildeausschuss müsse er ein großes Lob über dessen Aktivität zollen. Sein Nachfolger sei ein gescheiter Kerl.