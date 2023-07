Die Bisinger Realschule entließ am Freitagabend in der Hohenzollernhalle 50 Jugendliche: 43 davon mit der Mittleren Reife vom Schuljahr 2022/23. Insgesamt gab es 11 Preise und 11 Belobigungen:

Preise Preise mit einem Notendurchschnitt von 1,9 und besser bekamen von der Kl. 10a: Tina Straubinger (1,3), Tobias Denk (1,5), Jana Schmidt (1,5), Leonie Mayer (1,6) und Lucas Holocher (1,9); von der Klasse 10b: Josephine Conradi (1,7), Leonie Rominger (1,7), Julia Basso ( (1,8), Marie Derichs (1,8), Fabienne Streib (1,8) und Nadine Schlaich (1,9).

Belobigung Dagegen erhielten eine Belobigung (2,0-2,4) der Klasse 10a: Lukas Haasis (2,0), Victoria Nagy (2,1), Tania Schwartz (2,2,), Luca Gnoss (2,3), Marvin Olschewski (2,3), Franziska Rager (2,3), Carina Brost (2,4) und Maximilian Chalkiadakis (2,4); von der Klasse 10b: Lenie Seel (2,0), Maximilia Stein (2,2) und Josephine Helaimia (2,4)

Reden Im Namen der Gemeinde und persönlich sprach Bürgermeister Roman Waizenegger seine Glückwünsche aus in Verbindung mit dem Wunsch für einen mutigen und optimistischen Start in Berufsausbildung oder schulische Weiterbildung. Das Wissen und die Fähigkeiten aus der Realschule seien dafür eine gute Ausgangsbasis. „Ich wünsche euch, dass ihr einen Beruf, einen Lebensweg findet, wo ihr eure Stärken und Vorlieben zum Ausdruck und eure Fähigkeiten zur Geltung bringen könnt. Ich wünsche euch Mut, Neues zu wagen und für Neues offen zu sein“. Er bat zum Schluss an die eigenen Stärken zu glauben, ebenso an die Kraft der positiven Gedanken und vor allem an sich selbst.

Klasse 10B der Realschule Bisingen Foto: Wahl

Wenngleich auch dieser Jahrgang von der Pandemie betroffen war, so sei man wenigstens im Abschlussjahr verschont geblieben, so Konrektor Harald Kügler in seiner Rede. Und sogar die Abschlussfahrt durfte stattfinden. Alle Schüler waren mit einem unglaublichen Wandel konfrontiert, das Gesicht habe sich von der Klasse 5 an immer wieder grundlegend geändert. Zusammenhalt und Miteinander waren gefordert. Corona habe die Zeit der Klassen 7 und 8 erschwert, ebenso der Ausfall im Frühjahr der beiden Klassenlehrer. Disziplinprobleme gab es nicht, so Kügler weiter. „Ich muss auch sagen, dass ich auffällig viel Höflichkeit, Offenheit, rücksichtsvolles Miteinander und Füreinander und Engagement erlebt habe“.

Klasse 9 der Realschule Bisingen Foto: Wahl

Ein Großteil werde weiterführende Schulen besuchen und anschließend eine Ausbildung oder Studium beginnen. Dafür wünschte ihnen Harald Kügler einen guten Start. Der Konrektor beglückwünschte die 10er zur Mittleren Reife und die 9er zum Hauptschulabschluss. Sein Appell: „Bleibt neugierig, lasst euch begeistern und packt es an – haltet uns in guter Erinnerung“.