Absolventen der Balinger PMHS: Vom Auf und Ab des Lernens und des Lebens

Die Absolventen der Berufskollegs an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen haben die Fachhochschulreife erworben.

Am Gewerblichen Schulzentrum in Balingen gilt die Devise „Nach der Prüfung ist vor der Prüfung“. Den Auftakt dazu bilden schon im November die dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufe mit den Berufsschulprüfungen. Ab Mai geht es dann weiter mit den Sommerprüflingen der Berufsschule, im Juli folgen die Fachschüler und -schülerinnen für Technik und die Abiturientinnen und Abiturienten von Technischem Gymnasium und Technischer Oberschule. Nun stand die Verabschiedung der beiden Berufskollegs an.

Das ist der „zweite Bildungsweg“

Diese Schülerinnen und Schüler haben die Fachhochschulreife erlangt – entweder nach ihrem Mittleren Bildungsabschluss über das zweijährige Berufskolleg Technik (BK1T und BK2T) oder nach einer Lehre im gewerblich-technischen Bereich in einem weiteren Jahr am einjährigen Berufskolleg Fachhochschulreife (BKFH). Man spricht hier auch vom „zweiten Bildungsweg“, da die BKFH-Schülerinnen und Schüler zunächst eine Ausbildung abgeschlossen haben. Am BK2T kann die Zusatzqualifikation zum Technischen Assistenten erworben werden.

In zwei Jahren zur FH-Reife. Die Absolventen des BK2T an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen Foto: Mayer

Der stellvertretende Schulleiter der PMH-Schule Heiko Käppel erinnerte sich in seiner Rede an seinen eigenen BKFH-Abschluss im Jahr 1992, damals noch in Albstadt. Sein damaliger Deutsch-Lehrer Michael Emeljanow ist der Klassenlehrer der aktuellen BKFH.

Käppel skizzierte seinen weiteren beruflichen Weg und resümierte: „Wie Sie an meinem kleinen Beispiel sehen, das ganze Leben besteht aus Veränderungen, wir müssen anpassungsfähig sein.“ Und nun beginne ein neuer Abschnitt. „Vielleicht beginnen Sie mit einem Studium, starten eine erste oder sogar zweite Ausbildung oder Sie gehen in Ihren erlernten Beruf zurück. Ich denke, die meisten von Ihnen haben schon ganz konkrete Pläne. Aber egal was Sie auch planen, tun Sie es!“

Nicht nur Wissen erworben, sondern auch Kompetenzen

Auch die Klassenlehrer der beiden Abschlussklassen, Michael Emeljanow und Alexandra Rauscher, richteten das Wort an ihre Schülerinnen und Schüler. Es sei ihnen aufgefallen, „dass die letzten Wochen geprägt waren von Prüfungen und vom Wetter.

Warum das Wetter? Wenn wir auf den Temperaturverlauf des Junis zurückblicken, dann war das ein ständiges Auf und Ab. Mal war es angenehm warm, dann wieder kühl, mal sonnig, mal regnerisch – manchmal alles an einem Tag.“ Nach Alexandra Rauscher sei „dieses Auf und Ab ein wunderbares Sinnbild für Ihren Weg durch das Berufskolleg und für das, was Sie im Leben noch erwartet.“ Doch sie versicherte auch, dass die Absolventen „nicht nur Wissen erworben“ hätten, „sondern auch wichtige Kompetenzen fürs Leben – Durchhaltevermögen, Selbstständigkeit und Teamgeist. Das alles sind Eigenschaften, die Sie auch in Zukunft brauchen werden.“

„Bleiben Sie neugierig!“

Zum Schluss gab Alexandra Rauscher ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern einen Wunsch mit auf den Weg: „Engagieren Sie sich in der Gesellschaft, übernehmen Sie Verantwortung im Beruf und in der Familie, und bleiben Sie neugierig.“

Die Gesamtschnitte der beiden Klassen betragen 2,5 für das BKFH und 2,6 für das BK2T. Belobigungen (1,7 bis 2,2) gingen an die BKFH-Schüler Jan Binger (Straßberg), Marcel Ljeskovan (Albstadt), Josua Netzer (Schömberg) und Tobias Wehr (Albstadt). In der Klasse BK2T erhielten Josephine Conradi (Grosselfingen), David Czerner (Albstadt) und Leon Steidle (Messstetten) Belobigungen. Zusatzqualifikation: Zwei Schülerinnen des BK2T haben die Zusatzprüfung zum Technischen Assistenten bestanden.