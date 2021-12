2 Die Lob- und Preisträger erhalten ihre Zeugnisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde: Oliver Zimmermann, Lukas Bühler, David Gitschier, Nico Bauer, Dominic Steblau (von links). Foto: Berufliche Schulen

47 Auszubildende der Beruflichen Schulen Schramberg haben mit Ihrer Herbstprüfung ihren Abschluss erreicht und können nun im Beruf durchstarten. In einem kleinen festlichen Rahmen erhielten die Schüler nach einer zwei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildung Ihr Abschlusszeugnis überreicht.















Schramberg-Sulgen - Schulleiter Axel Rombach gratulierte den Absolventen zu ihrer Leistung. „Sie haben sich damit einen weiteren wertvollen Baustein für eine erfolgreiche berufliche Karriere geschaffen“ sagte er in seiner Ansprache. Michael Heinzmann, Abteilungsleiter der Berufsschule, freute sich mit den Absolventen und machte deutlich, dass sie nun auch Verantwortung im Beruf und der Gesellschaft übernehmen und zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Der Schulleiter bedankte sich bei den Ausbildern und Kollegen für die gute und engagierte Zusammenarbeit. Von der Kreissparkasse Rottweil erhielt Lukas Bühler einen Geldpreis für die beste Leistung im Fach Wirtschaft.

Die Preisträger

Industriemechaniker: David Gitschier (Trumpf Laser GmbH, Schramberg); Raluca Costandel (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg), Maler: Yvonne Dürr (Dürr-Malerfachbetrieb, Oberndorf) Lob: Industriemechaniker: Dominic Steblau (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Oliver Zimmermann (Trumpf Laser GmbH, Schramberg); Werkzeugmechaniker: Luca Broghammer (MS-Schramberg GmbH & Co.KG, Schramberg); Jonas Hermann (Schneider Schreibgeräte GmbH, Schramberg); Simon Schmid (Junghans microtec GmbH, Dunningen); Zerspanungsmechaniker: Alvin Ahmetovic (BBS GmbH, Schiltach)

Die Absolventen

Erfolgreich bestanden haben: Industriemechaniker: Nico Bauer (Trumpf Laser GmbH, Schramberg); Benjamin Becher (Michelfelder Edelstahltechnik GmbH, Fluorn-Winzeln); Lotfali Beig (MS-Schramberg GmbH & Co.KG, Schramberg); Alexander Borho (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Melih Ersoy (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg); Maximilian Gerger (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Kai Björn Guggemos (MS-Schramberg GmbH & Co.KG, Schramberg); Marco Haberstroh (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg); Vanessa Heid (Herzog GmbH, Schramberg); Maik Hubert (Michelfelder Edelstahltechnik GmbH, Fluorn-Winzeln); Matija Igrc (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); David Jäckel (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Noah Kimmich (Junghans microtec GmbH, Dunningen); Jannis Maier (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Elias Mosmann (Heco-Schrauben GmbH GmbH & Co.KG, Schramberg); Felix Müller (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Luca Müller (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Gabriel Nistor (Karl Simon GmbH & Co.KG); Luca Rahm (Hugo Kern u. Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Niko Rotari (Hugo Kern u. Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Heiko Schübel (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg); Emre Simsir (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Werkzeugmechaniker: Julian Barth (Wehl & Partner Muster + Prototypen GmbH, Zimmern); Robin Bartler (Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG, Schramberg); Markus Dold (Schneider Schreibgeräte GmbH, Schramberg); Florian Fechter (Heinrich Kipp Werk KG, Sulz); Jannik Fehrenbacher (Heinrich Kipp Werk KG, Sulz); Zerspanungsmechaniker: Dustin Camanzo (Herzog GmbH, Schramberg); Adlin Dervishi (Herzog GmbH, Schramberg); Sebastian Haase (Ero-Form GmbH, Eschbronn); Colin Hellstern (Bruker + Günter GmbH, Schramberg); Omer Kamil (Bruker + Günter GmbH; Schramberg); Ilkay Kara (Laufer GmbH Präzisionsdrehteile, Hardt); Timo Sicke (Kaiser Aluminium-Umformtechnik GmbH, Schramberg); Christian Staiger (Herzog GmbH, Schramberg); Tim Vetterkind (Hirschmann GmbH, Fluorn-Winzeln). Wirtschaftspreis: Lukas Bühler (Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg)