„Absolute Überraschung“: Grüne vor CDU – erste Reaktionen aus dem Kreis Freudenstadt

Die ersten Hochrechnungen deuten darauf hin, dass die Grünen den neuen Ministerpräsidenten stellen werden. Das sind die ersten Reaktionen aus dem Kreis Freudenstadt.
Adrenalin ist kein Begriff für den Zustand der Grünen am Sonntagabend im „Waldgericht“ in Dornstetten-Aach. Rund 20 Minuten vor der ersten Hochrechnung der Landtagswahl bestellt sich Grünen-Landtagskandidat Daniel Belling noch ein alkoholfreies Pils, erzählt, er habe heute Morgen noch ausgeschlafen, um sich von den vergangenen beiden Monaten Wahlkampf zu erholen. „Es wird ein knappes Ergebnis, aber ich bin zuversichtlich“, gibt er seine Prognose ab.