Absolute Beginner erzählen 42 Jahre und noch nie Sex Nina Ayerle 09.07.2025 - 00:00 Uhr 1 Fünf Prozent der Männer und zwei Prozent der Frauen über 18 hatten noch nie Sex mit einem anderen Menschen. Foto: KI/Midjourney/Montage: Pichlmaier Absolute Beginner - Wie fühlt sich ein Leben an, ohne Beziehung, ohne körperliche Nähe, ohne Küssen, ohne Sex? Zwei Stuttgarter berichten.







Mit 16 lernt sie einen Jungen kennen, in den sie sich verliebt, mit dem sie eine Beziehung führt und zum ersten Mal Sex hat. So hat es sich Johanna Bruckmeier (Name geändert) vorgestellt. Ihre Vorbilder sind nicht nur Liebesfilme, sondern auch ihre Eltern. Die haben sich mit 19 Jahren kennengelernt, geheiratet, ein Haus gebaut und zwei Kinder bekommen.