Absichtliche Fehlalarme: Polizei ermittelt nach Serie von „Swatting“-Fällen in der Ortenau

Das Polizeipräsidium Offenburg untersucht eine Serie absichtlicher Fehlalarme in Lahr, Kehl und Rust. Die Beamten mussten wegen angeblicher Gewalttaten ausrücken.
Bei sogenannten „Swatting“-Fällen handelt es sich um eine gefährliche Form der falschen Alarmierung, bei der Täter absichtlich Notrufe über angebliche akute Bedrohungslagen - etwa Geiselnahmen, Schusswaffengebrauch oder Bombendrohungen - vortäuschen. Ziel dieser Täuschungen sei es, ein massives Polizeiaufgebot, insbesondere Spezialeinheiten, an einen bestimmten Ort zu lenken, so die Polizei in einer Mitteilung.