Abschuss von Hornisgrinde-Wolf: Wildtierexperte appelliert an Land -„Sind nur einen Anruf entfernt“

Während Gerichte erneut den Abschuss des Hornisgrinde-Wolfs prüfen, setzt sich Wildtierexperte Raoul Schwarze bei einer Mahnwache in Bühl gegen die Tötung ein.
Der geplante Abschuss des Hornisgrinde-Wolfs schlägt über den Nordschwarzwald hinaus Wellen. Am Freitagabend versammelten sich bei einer Mahnwache in Bühl laut Medienberichten über 200 Menschen, um ein Zeichen gegen den Abschuss des Jungwolfs zu setzen. Darunter Bewohner der Region, aber auch Wolfsfreunde aus Augsburg und der Schweiz. Ebenfalls vor Ort: Raoul Schwarze, Projektleiter des Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach und Vertreter der Stiftung für Bären. Schwarze war gekommen, um Alternativen zum Abschuss von GW2672m, der sich immer wieder Menschen genähert hatte, aufzuzeigen.