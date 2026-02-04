Abschuss des Hornisgrinde-Wolfs: Wäre der Wolf- und Bärenpark nicht die Lösung?

Unsere Leserin Meta Proß fragt sich, warum eine Problembärin in einen Park umgesiedelt wird, der friedliche Hornisgrinde-Wolf aber abgeschossen werden soll.
So, nun soll also der Wolf auf der Hornisgrinde abgeschossen – Behördendeutsch: „entnommen“ – werden, nur weil er angeblich gefährlich ist. Bis dato wurde noch niemand durch ihn bedroht oder verletzt. Nur weil er sich wohl ein paar abenteuerlustigen beziehungsweise actionsuchenden Personen gezeigt hat und eventuell auch in deren Richtung unterwegs war.