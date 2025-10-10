Abschreckung gegen Russland: Deutschland schickt Tornados zur Atomwaffenübung der Nato

Russlands Provokationen gegen Nato-Staaten sorgen zunehmend für Beunruhigung. Das Bündnis setzt auf Abschreckung.
Brüssel - Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich von der kommenden Woche an mit mehreren Kampfflugzeugen an einem Nato-Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Wie ein Verantwortlicher im militärischen Nato-Hauptquartier im belgischen Mons der Deutschen Presse-Agentur sagte, hat die Bundeswehr drei für das Abwerfen von US-Atombomben ausgerüstete Tornados sowie vier Eurofighter für die am Montag beginnende Übung "Steadfast Noon" angemeldet.