Abschlusszeugnisse: 40 Abiturienten am Nagolder SG

Dieser Tage wurde den Absolventinnen und Absolventen des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums im Rahmen einer feierlichen Abschlussfeier an der Annemarie-Lindner-Schule ihre Zeugnisse überreicht.

Abteilungsleiterin Jutta Wiesner eröffnete die Veranstaltung der Annemarie-Lindner-Schule und führte durch das Programm. Es folgte ein Grußwort des Schulleiters Klaus Appelt, der den Schülern zum erfolgreich bestandenen Abitur gratulierte und ihnen mit auf den Weg gab, die Herausforderungen der Zukunft mutig anzunehmen und dabei auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen, auch wenn etwas auf Anhieb nicht funktionieren sollte.

Im Anschluss daran wurden Schülerinnen und Schüler für besonders herausragende Leistungen und ihr soziales Engagement im ehrenamtlichen Bereich geehrt.

Den Preis des Rotary-Clubs Nagold übergab Julia Appelt an die Preisträgerinnen Liv-Noemi Sailer und Jennifer Rösch für ihre besonderen Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich.

Beeindruckender schulischer Werdegang

Den Fördervereinspreis, vergeben durch Heinz Krettek, erhielt Ariella Buljan für ihren trotz teilweise widriger Umstände beeindruckenden schulischen Werdegang zum Abitur. Stellvertretend für die Firma Börlind vergab Vanessa Lindner den Preis im Fach Biologie in Verbindung mit besonderem ehrenamtlichem Engagement an Zoé Bayer und erinnerte dabei an den außergewöhnlichen Werdegang ihrer Großmutter und Namensgeberin der Schule, Annemarie Lindner.

Daneben erhielten Sebastian von Altrock und Moamel Qaitasi die Preise der Heidehofstiftung und Spektrum der Wissenschaft für ihre Spitzenleistungen im Profilfach Pädagogik und Psychologie. Übergeben wurden diese beiden Preise von ihrer Lehrerin Melanie Fliegb.

Weitere Preisträger

Auch Amelie Hellmich bereicherte den Unterricht und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich, wofür GGK-Lehrerin Tatjana Scherer den Preis der Landeszentrale für politische Bildung an sie verlieh. Die Schülerin erhielt ebenfalls den Paul-Schempp-Preis für ihre Leistungen im Fach Religion.

Die diesjährige Scheffel-Preisträgerin für ihre herausragenden Leistungen im Fach Deutsch ist Liv-Noemi Sailer. Zuletzt folgte die Verleihung des Preises der Deutschen Mathematiker an Madlene Geimer.

Jennifer Rösch, Liv-Noemi Sailer und Amelie Hellmich erhielten darüber hinaus einen Preis als beste Absolventinnen des Abiturjahrgangs 2024 an der Annemarie-Lindner-Schule.

Belobigungen vergeben

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten des Weiteren eine Belobigung: Zoé Bayer, Anika Kalmbach, Dorothee Krückels, Agata Parisi, Chiara Toriello, Laurenz Welker, Madlene Geimer, Hanna Bäuerle, Gabriela Maric und Moamel Qaitasi.

Die Zeugnisverleihung wurde abgerundet durch eine abschließende Rede der Klassenlehrerinnen Marlen Spielvogel, Sandra Wiest, Franziska Lippmann und Lena Jordan sowie ein Schlusswort von Jutta Wiesner. Diese gaben den Schülerinnen einige Gedanken und gute Wünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg.