Zum Abschluss der Saison steigt in der Schwenninger Helios-Arena eine Party. Weit vor dem offiziellen Ende der Verabschiedung der Spieler auf dem Eis bildet sich eine Schlange für die Autogrammstunde. In der nächsten Spielzeit gibt es einen modernen Videowürfel.

Rund 2000 Fans haben mit den Wild Wings den Saisonabschluss in der Helios-Arena in Schwenningen gefeiert. Für die kommende Saison wird einiges neu nicht nur bezüglich der Mannschaft, es gibt auch einen neuen Videowürfel.

2000 Zuschauer kamen am Freitagabend zur Saisonabschlussfete der Schwenninger Kufencracks in die Helios-Arena. Eigentlich wären die Fans lieber zum Play-off-Viertelfinalspiel gepilgert, aber für die Wildschwäne war nach der Pre-Play-off-Serie gegen Nürnberg (1:2) Schluss. Trotzdem ist man unter den Eishockeyfreunden am Neckarursprung mit der Runde einverstanden.

Unterstützung phänomenal

„Es war eine gute Saison“, sagte Stadionsprecher Domenic Liebing unter dem Applaus des Publikums. Geschäftsführer Stefan Wagner: „Wir waren bis zuletzt völlig von der Mannschaft überzeugt. Wir hatten aber unglaubliches Verletzungspech. Es war mehr drin. Die Mannschaft hat aber sehr, sehr gut gearbeitet.“ Kapitän Thomas Larkin sagte: „Es war keine schlechte Saison. Die sportliche Erwartungen bei uns in der Kabine sind aber hoch. Wir Spieler sind nicht zufrieden, wir wollen mehr.“ „Die Unterstützung der Fans war phänomenal“, waren sich Larkin und Wagner einig.

Die Wild Wings konnten in den Punktespielen einen Zuschauerschnitt von 4847 verbuchen. Das war ein Auslastung der Helios-Arena von 95,6 Prozent. Elf Spiele waren ausverkauft. Angesichts dieser Zahlen müsse man fast schon über einen Stadionausbau nachdenken, so Wagner. Nun, eine Neuerung gibt es für die kommende Saison und zwar einen modernen und größeren Videowürfel in der Helios-Arena. Der kostet nach Informationen unserer Zeitung 400 000 Euro. 250 000 Euro werden von der Wild Wings GmbH und 150 000 Euro von der städtischen Kunsteisbahn GmbH getragen.

Auch innerhalb der Mannschaft wird es zur kommenden Saison Veränderungen geben. So wurden die Verteidiger Daryl Boyle und Jordan Murray, sowie die Stürmer Ken André Olimb, Matt Puempel, Brandon McMillan und Daniel Neumann verabschiedet. Boyle wird aller Voraussicht nach seine großartige Karriere beenden, kehrt mit seiner Familie nach Kanada zurück. Der inzwischen 38-Jährige wurde mit München viermal deutscher Meister, gewann mit der deutschen Nationalmannschaft bei Olympia 2018 die Silbermedaille.

Torwarttrainer Josh Robinson kehrte in seine Heimat USA zurück, war schon bei der Fete schon nicht mehr da. Auch McMillan war bereits nach Nordamerika abgereist. Allrounder Boaz Bassen lag mit Fieber im Bett.

Das Trainerteam mit Chefcoach Steve Walker und dessen „Co“ Tim Kehler bleibt bekanntlich in Schwenningen. Vertragsverlängerungen und Neuzugänge gab der Klub bei der Saisonabschlussfeier noch nicht bekannt. Die Planungen sind aber schon sehr weit. Offen ist weiterhin der Verbleib des nachverpflichteten ehemaligen kanadischen NHL-Stars Brett Ritchie wie Wagner auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Party bestätigte.

Daryl Boyle, Ben Marshall und ein junger SERC-Fan (von rechts) bei der Autogrammstunde der Saisonabschlussfeier. Foto: Heinz Wittmann

Die Fans kamen auf ihre Kosten, wurden mit einem Quiz, bei dem sie beispielsweise erfuhren, dass Philip Feist mit 37,26 Kilometer pro Stunde der schnellste Skater der Mannschaft war, und Videos von den Saisonhöhepunkten unterhalten. Außerdem strömten die Anhänger in den Fanshop. Und bereits weit vor Ende der offiziellen Verabschiedung der Spieler auf dem Eis bildete sich eine lange Schlange für die Autogrammstunde. Ja die Unterschriften und auch Selfies mit den Wild Wings Spielern der Saison 2024/25, die nun auch offiziell abgeschlossen ist, waren sehr begehrt.