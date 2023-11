Abschlusskonzert des Bläserbezirks Ortenau: Junge und alte Musiker im Einklang begeistern in Friesenheim

1 Die Posaunenchöre der Ortenau haben ein gemeinsames Konzert in der evangelischen Kirche in Friesenheim gegeben. Foto: Bohnert-Seidel

Mehr als 50 Bläser haben am Sonntagabend die Evangelische Kirche in Friesenheim mit ihren Klängen geflutet. Zum Abschlussgottesdienst der Posaunenchöre der Ortenau in Friesenheim sind die Menschen geströmt.









Die Posaunenchöre aus dem Bläserbezirk Ortenau haben am Sonntagabend in der evangelischen Kirche in Friesenheim Töne der Hoffnung ihrem Publikum entgegengeschickt. Mehr als 50 Bläser, Jungbläser und langjährige Mitglieder der Posaunenchöre haben sich in der Zeit vom 22. bis 25. November in Ottenheim zum Bläserseminar getroffen, um gemeinsam neue Werke zu erarbeiten. Deutlich erkennbar ist auch der Wunsch, das Zusammenspiel zwischen Jungbläsern und langjährigen Mitgliedern zu fördern. Dass dies gelingt, dafür stand das Abschlusskonzert am Sonntagabend.