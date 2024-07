Neun Abschlussschüler und -schülerinnen hat die Wilhelm-Hauff-Schule in Tailfingen verabschiedet.

„Geschafft!“ – neun Schülerinnen und Schüler aus der Abschlussklasse der Wilhelm-Hauff-Schule Albstadt haben nach neunjähriger Schulzeit ihr Abschlusszeugnis in der Tasche.

Die Abschlussfeier begann mit dem Einzug der Absolventen, der dank dramatischer Musik und Nebelmaschine spektakulär ausfiel. Im Pausenhof war eine Bühne aufgebaut, auf der Schulleiter Bernhard Mast-Sindlinger die jungen Leute bereits erwartete.

In seiner Festrede ließ er die Wegstationen der Klasse Revue passieren und stellte dazu botanische Vergleiche an: Viele gute Eigenschaften und Talente seien in den Schülerinnen und Schülern wie Samenkörner angelegt gewesen, die Schule habe nach Kräften gegossen, aber wachsen mussten die Pflänzchen dann schon selbst.

Das hätten sie auch getan – und könnten stolz auf das Erreichte sein, genau, wie auch er stolz auf sie sei. Als kleine Erinnerung an die Abschlussfeier erhielten alle Schüler einen kleinen Blumentopf mit Erde und Samen – den sollen sie nun hegen und pflegen, damit die Blume sich ebenso gut entwickelt wie sie.

Der Song ist eigens komponiert worden

Mit einem fotografischen Rückblick auf neun Schuljahre nahm die Feier ihren Fortgang. Er erhielt viel Beifall, ebenso wie der eigens für diesen Anlass komponierte Song. Im Anschluss daran spielte und sang die Klasse 5a ein rockiges Abschlusslied, das die Festgäste mit einem Begeisterungssturm aufnahmen.

Allerdings blieb auch der – genauer: die – Wermutstropfen nicht aus. Aufgrund des Platzmangels in der Schule fand die Feier im Freien statt, und das erwies sich als äußerst nachteilig.

Gewitter über Tailfingen kam dem weiteren Programm in die Quere

Mitten während der Zeugnisübergabe durch Klassenlehrer Marco Fiedler und Fachlehrer Achim Kurz begann es zu blitzen, zu donnern und zu regnen; die gesamte Technik musste abgebaut und die Feier improvisiert im Eingangsbereich der Schule fortgesetzt werden.

Die restlichen Zeugnisübergaben und die Ehrungen gingen noch über die Bühne; die weiteren Programmpunkte fielen buchstäblich ins Wasser. Doch mit einem anschließenden – ein wenig beengten – Buffet in fand die Feier schließlich noch ihren gebührenden Abschluss.