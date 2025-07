In der Neckarhalle in Schwenningen hat die Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ihren Berufsschülern und -schülerinnen in einer feierlichen Zeremonie die Abschlusszeugnisse übergeben, die Besten geehrt und alle mit den besten Wünschen ins Leben hinausgeschickt.

Der Weg bis zum Berufsschulabschlusszeugnis und zum Lehrabschluss sei im Rückblick keine gemütliche Spazierfahrt gewesen und habe sie gelehrt, sich zwischen Unterricht und Werkstatt sowie im Kundenkontakt zu beweisen, sagte Schulleiter Svjetlan Magazinović unter anderem in seiner Rede.

Die Berufsschulabschlussprüfung bedeutet für die Gewerbeschule, dass in drei Tagen 19 Klassen in fünf Fächern in landeseinheitlichen Prüfungen geprüft und dabei 15 Berufe abgedeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss werde jede Prüfungsarbeit innerhalb von dreieinhalb Wochen zweimal korrigiert.

Weiterer guter Jahrgang

Und so kam zur ewig laufenden Statistik der Gewerbeschule ein weiterer guter Jahrgang hinzu, schreibt die Schule weiter. Denn während man zwar im Vergleich zum Abschlussjahrgang 2021mit dem Rekord von 217 Prüflingen und den danach folgenden Vorjahren sehen könne, dass die Prüflinge in absoluten Zahlen weniger wurden, so sehe man aber auch, dass die Abschlussquote und die lob- und preiswürdigen Leistungen in relativen Zahlen ausgedrückt gleichgeblieben beziehungsweise sogar leicht gestiegen seien.

Besondere Klasse

Bei den 155 Prüflingen diesen Mai und der Vergabe von insgesamt 70 Loben und Preisen steche eine Klasse besonders hervor, die M3IM2 mit 19 Preisträgern. In dieser Klasse hat sich ein Teil der jungen Männer und Frauen nicht nur als Berufsschüler in der Schule und als Azubi in ihren Betrieben, sondern auch als Studenten beweisen müssen. „Studium plus“ nennt sich dieses Angebot der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen und den hiesigen Betrieben, das Schülern die Möglichkeit eröffnet, in Kombination einen Lehrberuf zu erlernen und ein Fachhochschulstudium zu absolvieren.

„Was jedoch alle mit Lob oder Preis bedachten jungen Leute vereint, ist die Lob- und Preiswürdigkeit im Verhalten, denn mit guten Noten allein lässt sich nicht glänzen“, zeigt die Schule auf. Die Klassenlehrer haben dies in der Neckarhalle gewürdigt und in ihren kleinen Ansprachen ihre Schüler und Schülerinnen mit individuellen Worten charakterisiert und so einen kleinen Einblick in das Klassenzimmer gegeben. Denn hinter dem Zahlenwerk stehen immer individuelle Menschen, das darf man trotz der Größe des Jahrgangs nicht vergessen.

Bei den Mechatronikern zum Beispiel wurde Richard Berdjugin, der knapp am Preis vorbeischrammte, von seinem Klassenlehrer Müller für sein vorbildhaftes Sozialverhalten gelobt und man erfuhr zudem, dass Richard gerne mal am Whiteboard stand und seinen Mitschülern etwas erklärte. Natalie Schön wurde bei den Werkzeugmechanikern von ihrem Klassenlehrer Kretschmer bescheinigt, dass sie in dieser fast rein männlichen Klasse ihre Frau gestanden habe. Ihren Höhepunkt fand die Abschiedsfeier in der Ehrung von Saskia Mayer (Mechatronikerin bei der Deutschen Post NL Reutlingen) und Thorben Stein (Elektroniker für Geräte und Systeme bei TRUMPF Laser SE in Schramberg) als Prüfungsbeste mit der glatten „Sehr Gut“ über alle Klassen und Berufe hinweg.

Preis und Lob

Die Preis- und Lobträger der Abschlussprüfung nach Berufen sortiert (Preise für 1,5 oder besser, Belobigungen für 2,0 oder besser): Preis des Fördervereins der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen/ Prüfungsbeste: Mayer, Saskia (1,0/ Deutsche Post NL Betrieb Reutlingen); Stein, Thorben (1,0/ TRUMPF Laser SE Schramberg) Elektroniker für Betriebstechnik: Tellbach, Simon (1,7/ Fiehn Gebäudeautomation GmbH Königsfeld) Elektroniker für Geräte und Systeme: Bäurer, Luis (1,6/ Continental Automotive GmbH VS); Bielecki, Jonas (1,3/ Bachleitner Technology GmbH Dunningen); Gronmaier, Luca Alexander (1,6/ Continental Automotive GmbH VS); Homann, Renée (1,9/ Continental Automotive GmbH VS); Lauble, Jannis (1,6/ TRUMPF Laser SE Schramberg); Mattes David (1,1/ CHIRON Group SE Tuttlingen); Mauch, Matteo (1,7/ TRUMPF Laser SE Schramberg); Röhrle, Matthias (1,3/ Marquardt GmbH Rietheim-Weilheim) Fachinformatiker Anwendungsentwicklung: Karaca, Mehmed Sadi (1,6/ SF-Filter GmbH VS); Sauer, Dominik (1,5/ Bauknecht Softfolio.pps GmbH Schramberg); Stange, Lewin (1,4/ RENA Technologies GmbH Gütenbach) Fachinformatiker Systemintegration, Klasse E3FS1: Anthropoulos, Ioannis (1,6/ Heckler & Koch GmbH Oberndorf am Neckar); Busch, Jonas (1,6/ Schweizer Electronic AG Schramberg); Steiner, Dominik (1,4/ Bucher Stahlhandel GmbH Zimmern ob Rottweil); Wall, Matthias (1,7/ Stadt Villingen-Schwenningen); Wehrsdorf, Alexander Johannes (1,8/ MAIT Germany GmbH Rottweil) Klasse E3FS2: Abazi, Aron (2,0/ IMS Gear SE & Co. KGaA Donaueschingen); Heyer, Felix (1,8/ SCHUCK it. GmbH Immendingen); Klimpke, Maximilian (1,5 RENA Technologies GmbH Gütenbach); Kruck, Lukas (1,2/ Karl Storz SE & Co.KG Tuttlingen); Kunz, Alexander (2,0/ SWN (Südwest Network) OHG); Rottler, Tobias (2,0/ Straub Verpackungen GmbH Bräunlingen); Scheffel, Fabio (1,7/ Haller Industriebau GmbH Donaueschingen); Schweizer, Jan (1,9/ Haas & Letze GmbH Donaueschingen) Fleischer: Ohnmacht, Lennart (1,5/ M. und C. Stern-Fautz GbR Dunningen); Weber, Julius (2,0/ Jauch’s Hofladen GbR Zimmern ob Rottweil) Industriemechaniker: Armbruster, Tobias (1,3/ Hansgrohe SE Schiltach); Bauer, Maren Eva-Marie (1,7/ Aesculap AG Tuttlingen); Baur, Claudius (1,6/ Storz Hydrauliksysteme GmbH Wurmlingen); Brändle, (1,8/ Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH Schramberg); Bürk, Johannes Tristan (1,1/ Kendrion GmbH Villingen); Camiolo, Leonie (1,9/ Weiss GmbH & Co. KG VS); Dieterle, Anne (1,4/ Hansgrohe SE Schiltach); Eichhorn, Alexander (1,2/ Continental Automotive GmbH VS); Föhrenbacher, Benedikt Werner (1,2/ Aesculap AG Tuttlingen); Fritz, Timo Josef (1,2/ Aesculap AG Tuttlingen); Fromm, Markus (1,9/ CHIRON Group SE Tuttlingen); Hauser, Magnus Aron (1,5/ IMS Gear SE & Co. KGaA Donaueschingen); Hipp, Dominik (1,3/ CHIRON Group SE Tuttlingen); Huber, Valentin (1,2/ CHIRON Group SE Tuttlingen); Hummel, Jan (1,4/ Marquardt GmbH Rietheim-Weilheim); Kimmig, Elija Marco (1,1/ RENA Technologies GmbH Gütenbach); Kowallek, Karen Linda (1,3/ Otto Ganter GmbH & Co. KG Furtwangen); Lutz, Magnus (1,1/ CHIRON Group SE Tuttlingen); Lutz, Maximilian Benedikt (1,2/ Aesculap AG Tuttlingen); Miller, Sam (1,4/ Mahl GmbH Rottweil); Montigel, Ferdinand Anton (1,6/ Binder GmbH &Co. KG Tuttlingen); Prinzbach, Alexander (1,2/ Hansgrohe SE Schiltach); Rothfuß, Chris Maxim (1,1/ B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG Furtwangen); Schuler, Jenny (1,4/ Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH VS); Schwenteck, Silas (1,7/ RENA Technologies GmbH Gütenbach); Spendel, Marlene (1,8/ Kendrion GmbH Villingen); Uyanakumarage, Leandro (1,2/ MS Ultraschall Technologie GmbH Spaichingen) Mechatroniker, Klasse E3Me1: Berdjugin, Richard (1,6/ J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG St. Georgen); Broghammer, Linus (1,7/ ebm-papst GmbH & Co.KG St. Georgen); Schön, Samantha (1,7/ Contintental Automotive GmbH VS); Siestrup, Moritz (1,5/ SICK AG Donaueschingen); Klasse E3Me2: Basler, Kai (1,5/ IMS Gear SE & Co.KGaA Donaueschingen); Gambusch, Miriam (1,1/ Winkler Bildungszentrum GmbH Donaueschingen); Huber/ Benedikt (1,4/ AP&S International GmbH Donaueschingen); Jesse, Fabian (1,9/ EVYTRA GmbH VS); Schawrin, Dennis (1,7/ JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH VS) Werkzeugmechaniker: Nagel, Luca (1,1/ SCHMIDT Technology GmbH St. Georgen); Schön, Natalie (1,8/ Kunststoff Christel GmbH & Co. KG Bad Dürrheim) Zerspanungsmechaniker: Houdroj, Ali (1,4/ KOEPFER Zahnrad- und Getriebetechnik GmbH Furtwangen); Makowe Gonzalez, Amy (1,5/ Wiha Werkzeuge GmbH Mönchweiler).