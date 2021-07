2 Preise und Belobigungen gab es auch für die Abschlussklassen 10a,10d und 10e der Realschule Horb – Timo Söckler (Bildmitte) schaffte die Traumnot 1,0.Fotos: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Abschlussfeier: 142 Zeugnisse der mittleren Reife und 18 Hauptschulabschlüsse an der Horber Realschule / Originelle Reden

Corona und der Impfstoff RSH 2021, Frau Google, 142 Zeugnisse der mittleren Reife und 18 Hauptschulabschlüsse, dazu einigen klugen Worte der Lehrerschaft samt den lässigen Antworten der Klassensprecher waren der Stoff, aus dem vergangenen Freitag zwei ungewöhnliche Abschlussfeiern der Realschule Horb gemacht wurden.

Horb. Realschul-Rektorin Heidrun Linka verglich die Realschule mit einem Impfzentrum und stellt in ihrer Rede, gleich nach der Begrüßung, fest: "Den Impfstoff RSH 2021 (Realschule) mit den so wichtigen Botenstoffen Englisch, Mathe, Deutsch, um nur einige zu nennen, wurde euch in fünf beziehungsweise sechs Jahre in kleinen Dosen verabreicht. Den endgültigen und abschließenden Impftermin im Impfzentrum Realschule Horb habt ihr Mitte Juni bekommen. Nach wenigen Nebenwirkungen konnte nach dem mündlichen Vorsprechen der Stempel mit Unterschrift im Impfpass, ähh, ins Abschlusszeugnis der Realschule, eingetragen werden. Ihr könnt auf eure Antikörper, die sich in Form von Wissen und unterschiedlichen Kompetenzen entwickelt haben, stolz sein. Ihr seid nun resistent gegen Kommunikationsprüfungen, Präsentationen, Prüfungsstress, und fachpraktische Prüfungen. Ihr wisst mit euren Kompetenzen umzugehen und könnt immer wieder zukünftig darauf zurückgreifen."

Die Schulleiterin freute sich, dass man in zwei Blöcken die Zeugnisübergabe feiern konnte und dass jeweils zwei Begleitpersonen zu diesem besonderen Tag mit in die Hohenberghalle kommen durften.

Entsprechend coronagerecht weiträumig war auch gestuhlt. Und zwischen Block eins, bei dem einige der 18 Schüler, die einen Hauptschulabschluss schafften, sowie die Realschulklassen 10 b und 10c persönlich verabschiedet wurden, und Block zwei, als die Klassen 10a, 10d und 10e dran waren, wurde die Halle durchgelüftet und die Stühle desinfiziert.

Zwischen den Reden lockerten Isabel Ruff (Vocal) und Johannes Metzner (Gitarre) die Veranstaltung mit Musikstücken auf. Dies zur besonderen Freude der Rektorin, die feststellte: "Ich freue mich, dass wir mit diesem Livebeitrag doch noch unserer Veranstaltung eine feierliche Note geben dürfen. Wie sie wissen, liegt unser Schulorchester coronabedingt immer noch auf Eis."

Das Eis irgendwelcher aufkommenden Langweile bei den mehr oder weniger langen Reden, die sich meist im Bereich von "Dankeschön", Lobeshymnen und "ich wünsche Euch …" im Kreis drehten, brach mit jugendlicher Frische und ganz besonderem Charme Schülersprecher Finley Rausch.

Offen gab er zu: "Als ich gebeten wurde hier heute eine Abschlussrede zu halten, habe ich diese mit der gleichen Sorgfalt und Hingabe vorbereitet, wie meine letzte Kapitelzusammenfassung in Deutsch. Ich habe gestern Abend damit angefangen. Ich öffnete Word, bekam Panik – zockte etwas Minecraft, schlich um 1 Uhr durchs Haus, machte mir etwas zu Essen und öffnete anschließend Google. So war es Frau Google, die mir erklärte, wie eine Rede aufgebaut ist."

Und Finleys Rede war dann genauso herzerfrischend wie ihre Einleitung, und vermutlich hätte der pfiffige Schülersprecher ganz auf die Unterstützung von Frau Google verzichten können. So aber wurden die beiden an diesem Tag zum unschlagbaren Team, das auch einen Abstecher in die Vergangenheit der Schulabgänger machte: "2015 war Euer Jahr. Mit der Ice-Bucket Challenge, Matcha Tee, einem Half Bun auf dem Kopf – die Mädels wissen wovon ich spreche – und dem Alpha-Kevin wurdet ihr mit dem Brustbeutel um den Hals und dem neuen Handy eingeschult. Es folgten Jahre, in denen Lehrer versuchten, euch etwas beizubringen. Mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Und dann kam ein Virus, der uns alle vor neue Herausforderungen gestellt hat – innerhalb kürzester Zeit wurden wir digitalisiert."

Was "digitalisiert" bedeutet ersparte sich Finley an dieser Stelle, doch er konnte nach intensiver Recherche herausfinden, dass nach monatelangem Homeschooling inzwischen die ersten Eltern verbeamtet wurden.

Nach dieser sensationell originellen Abschiedsrede und einem weiteren Musikstück kam dann endlich der große Moment, auf den alle gewartet hatten – die Zeugnisübergabe.

Die 25 Schülerinnen und Schüler, die für ihren Zeugnisschnitt zwischen 1,0 und 1,9 einen Preis erhielten sind hier namentlich in der Reihenfolge der besten Notendurchschnitte genannt: Timo Sökler wurde Jahrgangsbester mit einem Schnitt von 1,0. Lea Schwarzmann folgte dichtauf mit einem Schnitt von 1,2. Weitere Preise gingen an: Eric Beleca, Thomas Gressing, Christina Gunkel, Karl Aaron Heinrich, Sheila Kaiser, Mert Tüzün, Benjamin Walz, Julia Wehle, Josie-Marie Brandl, Lea Schulth, Fabian Götz, Moritz Wehle, Marvin Bläse, Marvin Curt, Sullivan Duwe,Tamo Elsässer, Sarah Singer, Tanja Stebner, Benjamin Steimle, Nico Müller, Lina Oehme, Marcel Sautter und Silvana Ade.

Hier die Namen, in alphabetischer Reihenfolge, der 41 Schülerinnen und Schüler, die eine Belobigung erhielten: Sidan Arda Atas, Murat Atik, Jasmin Bahmou, Diana Böhme, Samuel Braun, Lina Britsch, Cagla Colakoglu, Vanessa Dietrich, Jana Fischer, David Fischer, Max-Daniel Gebert, Michelle Geiseler, Jenny Herrmann, Sebastian Katz, Zoe Seraphine König, Rita Lahdo, Marcel Lemmer, Max Lipp, Annika Lohmiller, Tereza Marku, Lea Marquardt, Marvin Melchior, Maren Müller, David Müller, Lino Nallinger, Marie-Elisabeth Olijar, Noah Raible, Amy Ridinger, Julia Rosenfeld, Henry Sattler, Jona Schindler, Leonie Schneider, Christian Schönfeld, Victoria Schwarzwälder, Eric Seele, Shacore Simon, Abdul-Samed Sözen, Leonie Stebner, Hugo Störzer, Leonie Wetzler und Luca Winz.