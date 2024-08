Unter dem Motto „BeReal“ begrüßte der Schulleiter der Fünf-Täler-Schule, Guido Störk, die glücklichen Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs Klasse 10 der Realschule nach deren feierlichem Einzug in die Aula der Jahnstraße. 57 Schüler haben ihr Etappenziel erreicht und werden eine Ausbildung beginnen oder einen noch höheren Bildungsabschluss anstreben.

Durch die Abschlussfeier führte in charmanter Weise Damjan Jovicic aus der Klasse 10d. Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger ging in seiner Ansprache auf das Lied „Erfolg ist kein Glück“ des Deutschrappers Kontra K ein. Mit einer Bildershow mit Eindrücken aus den vergangenen Schuljahren und einer interviewartigen Befragung der Mitschüler sowie der Klassenlehrerinnen erfreuten die Klassen das Publikum.

Klasse 10c Foto: Tina Haas

In ihren emotionalen Reden blickten die Schülerinnen Mia Neumann (10 b) und Lisa Junghanns (10c), der Schüler Niko Filipovic (10d) sowie deren Klassenlehrerinnen Petra Extra (10 b), Milijana Enrico (10c) und Nathalie Krawczyk (10d) auf die gemeinsame Zeit zurück und sagten ein letztes Mal Danke.

Zur Sprache kamen lustige gemeinsame Erlebnisse, die Kreativität der Schüler – zum Beispiel in Klassenarbeiten – sowie die einzigarten Charaktere der zu verabschiedenden Jugendlichen. Auch allen anderen unterrichtenden Lehrkräften wurde an dieser Stelle zum Abschied gedankt, sie alle erhielten zum Schluss eine kleine Aufmerksamkeit als Erinnerung an die gemeinsame Zeit.

Klasse 10d Foto: Tina Haas

Gesamtschnitt von 1,2

Im Anschluss erfolgte die offizielle Zeugnisausgabe durch Schulleiter Guido Störk, unterstützt durch die drei Klassenlehrerinnen. Zusätzlich zu Lob und Preisen der Schule überreichte Höfens Bürgermeister Heiko Stieringer den Geschichtspreis der Gemeinde Höfen, Silke Kappel, Vorsitzende des Fördervereins der Fünf-Täler-Schule, den AES-Preis, Günter Ohnhäuser, Vorsitzendes des Freundeskreises Cogolin, den Französisch-Preis, Bernhard Pfeiffer den Mathe-Preis im Namen der Firma Medentika GmbH Calw und Michael Werner, Personalleiter der Firma Schneeberger GmbH Höfen, den Technik-Preis. Als beste Absolventin des gesamten Jahrgangs 2023/2024 durfte Samantha Saiz mit einem Gesamtschnitt von 1,2 die Urkunde und einen Geldpreis aus den Händen von Michael Werner in Empfang nehmen.

Nach einem umfangreichen Buffet für Eltern, Lehrer und Schüler ging eine gelungene Abschlussfeier zu Ende.

Auszeichnungen

Preise

Preis der Schule: Silas Gehring (10 b), Anna von Held (10 c), Lea Jocubeit (10 c), Lena Reichle (10 c), Lina Marie Gehb (10 c), Alex Mutschler (10 c), Samantha Saiz (10 d), Amelie Arnus (10 d), Emily Kübler (10 d). Lob der Schule: Celine Pollok (10 b), Simona Klumpp (10 c), Amalia Tljarugov (10 d). Geschichtspreis : Samantha Saiz. AES Preis: Lena Reichle und Emily Kübler. Mathepreis: Anna von Held. Französisch Preis: Anna von Held. Technikpreis: Silas Gehring. Schulbester: Samantha Saiz.