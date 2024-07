Abschlussfeier in Baiersbronn: Absolventen der Realschule setzen die Segel

Nach einem stimmungsvollen musikalischen Einstieg, vorgetragen von Maja Wurster (10 b) – unter der Begleitung von Musiklehrer Christoph Robl am E-Piano sowie Lotta Schröppel und Daniela Rothfuß (beide 10 b) an den Violinen – begann Schulleiterin Karin van Kemenade ihre Rede mit einer buddhistischen Parabel aus Indien.

Am Ende der kurzen Geschichte isst ein vom Tiger gejagter Mann in Todesnot Wilde Erdbeeren und genießt sie. Es gehe darum, in allen Lebenslagen die guten und schönen Situationen zu sehen und schätzen zu können. So rief van Kemenade den Abschlussschülern zu: „Entscheidet euch für das Positive! Feiert das Leben!“

Lesen Sie auch

Wie die Schule weiter mitteilt, bat die Schulleiterin alle Abschlussschüler eindringlich, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Demokratie aktiv einzusetzen. Auch Bürgermeister Michael Ruf überbrachte seine Glückwünsche. Er ermutigte die Absolventen dazu, den neuen Anforderungen der Gesellschaft zu begegnen und ihren Einsatz zu bringen, auch trotz Unannehmlichkeiten und neuer Gefahren.

Zeit, die Flügel auszubreiten

Die Elternbeiratsvorsitzenden Sonja Unold und Dejana Häußler verglichen die Familien der Absolventen mit Vogelfamilien. Jetzt sei es für die jungen Menschen an der Zeit, die Flügel auszubreiten und das elterliche Nest zu verlassen. Den Abschied versüßten die Elternvertreterinnen mit selbstgebackten Muffins mit einem persönlichen Spruch.

Die Schülersprecher Christian Züfle und Sally Petri (beide 9 b) verabschiedeten sich im Namen der SMV von den Zehntklässlern und forderten diese auf, wenn etwas schief laufe: „Kopf hoch und weitermachen!“

Die Klasse 10 b Foto: Johannes-Gaiser-Realschule

Beim zweiten Musikstück „Just the Way You Are” trat laut der Mitteilung eine beeindruckende Zehner-Schülerband auf, mit Maja Wurster (10 b) und Daniel Zwenger (10 c) als Sänger, Luis Finkbeiner (10 c) am Bass, Darian Voica (10 c) an der E-Gitarre, Nils Finkbeiner (10 c) und Simon Züfle (10 a) am Schlagzeug und Lea Seid (10 c) und Lehrer Robl am E-Piano.

Höhepunkt der Feier

Der Höhepunkt war die Zeugnis- und Preisverleihung durch die drei Klassenlehrerinnen Larissa Kallfaß (10 a), Anja Disch (10 b) und Julia Gnädig (10 c). In einer Ansprache an alle drei Abschlussklassen, die Anja Disch stellvertretend hielt, zitierte sie das Lied von Peter Maffay „Der Mensch, auf den du wartest“. Im Refrain heißt es: „Setz die Segel! Mach die Leinen los! Da draußen warten deine Träume!“ Auf emotionale, persönliche und humorvolle Art und Weise überreichten die drei Klassenlehrerinnen nacheinander die Zeugnisse und die zahlreichen Auszeichnungen.

Die Klasse 10 c Foto: Johannes-Gaiser-Realschule

Es gab 19 Preise (bis zu einem Notendurchschnitt von 1,8) und 19 Lobe (bis zu einem Schnitt von 2,3). Damit nicht genug. Denn auch die Verleihung der Sonderpreise stand an. Dieter Gauß, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, überreichte den Preis des Vereins an die Schulbeste Leonie Kalmbach (10a). Sie erhielt zudem von Ruf als Jahrgangsbeste den Preis der Gemeinde.

Weitere Preise

Auch der Preis für die beste Fremdsprachenleistung im Landkreis ging diesmal an die Johannes-Gaiser-Realschule: Jan Baumgartner überreichte als Vertreter der Sparkasse den „Sparkassenpreis für moderne Fremdsprachen“ an Leina Kuric (10 c) für ihre herausragenden Leistungen in Englisch und Französisch (Gesamtschnitt 1,3). Zuletzt überreichte Lehrerin Anja Disch den Paul-Schempp-Preis der Evangelischen Kirche in Württemberg an Klara Harzer (10 b) für hervorragende Leistungen im Fach Religionslehre. Mit gefühlvollen Worten der Erinnerung und des Dankes verabschiedeten sich auch die Klassensprecherinnen der drei zehnten Klassen bei ihren Lehrern.

Die Absolventen

Klasse 10 a

Lisha Altas, Leni Britsch (Lob), Lara Carvalho Gaspar, Meri-Angela Eger, Nina Finkbeiner (Lob), Karla Haist (Preis), Saskia Häußler, Leonie Kalmbach (Preis, Schulbeste), Janna Kelm, Sofie Kerth (Preis), Michelle Panagiotidis, Annica Maria Rentschler (Lob), Leonie Roth, Mia Schulzke (Preis), Finn Claus, Leandro Artur Günther, Hermann Köhler (Preis), Janne Niklas Kootz, Hannes Müller, Berkan Öztürk, Felix Sandro Warth, Simon Ruben Züfle (Preis).

Klasse 10 b

Samira Braun, Mara Faißt (Preis), Emily Frey, Lucie Frey (Lob), Klara Harzer (Preis und Paul-Schempp-Preis), Hannah Klausner, Maja Kost, Emely-Marie Lindner, Revina Niegas (Lob), Daniela Rothfuß (Lob), Marie Schmidt (Lob), Lotta Schröppel (Lob), Lea Seid (Preis), Carina Urban, Maja Wurster, Lorenz Frey (Lob), Moritz Gutekunst, Elias Häußler, Nils Müller, Max Schneider, Paul Schröppel (Lob), Eloy Seidt, Márk Szabó (Lob) und Stefan Vujicic (Lob).

Klasse 10 c

Franziska-Milena Fink, Elina Finkbeiner (Preis), Emma Finkbeiner (Lob), Amy Fitzner, Moni Frick, Anna Huß (Lob), Lea Ibisi (Preis), Lynn Junckersdorf (Lob), Leina Kuric (Preis), Marilyn Angelina Metz (Preis), Milena Posavec (Preis), Celine Rossow (Preis), Aleyna Teker, Emilie Würth (Preis), Felix Faißt (Preis), Luis Finkbeiner (Preis), Nils Finkbeiner (Preis), Louis Kaufmann (Lob), Simao Lopes Monteiro (Lob), Elia Immanuel Tarcan, Max Theiling, Paul Theiling, Darian Voica (Lob), Daniel Zwenger (Lob).