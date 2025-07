Abschlussfeier im Bürgerpark: Absolvent der Freien Evangelischen Schule Lahr blicken auf Erreichtes zurück

78 Schüler der Abschlussklassen der Werkrealschule, Realschule und des Gymnasiums der FES haben in der Mehrzweckhalle gefeiert.

In ihrer Begrüßungsrede verglichen Nicole Dörr (Bereichsleitung Werkrealschule) und Simon Dörr (stellvertretender Schulleiter) die Schulzeit mit einer Bergbesteigung. „Manchmal geht es locker und flockig, und manchmal muss man gegen Stürme und Unwetter ankämpfen. Doch jetzt steht ihr auf dem Gipfel und könnt die Aussicht genießen“, werden sie in einer Pressemitteilung der Schule zitiert. Klassenkameraden seien dabei die Wandergefährten gewesen, Lehrkräfte und Eltern die Bergführer. „Und immer hattet ihr auch Gott als Helfer, Ermutiger und Tröster an eurer Seite.“

Schulleiter Markus Masse betonte in seiner Ansprache: „Heute ist für euch ein bedeutender Tag, denn ein Lebensabschnitt geht für viele von euch zu Ende.“ Es sei immer wieder schön gewesen zu beobachten, wie sich die jungen Menschen zu Persönlichkeiten entwickelt hätten. „Wir Lehrkräfte haben mit Sicherheit nicht immer alles richtig gemacht – und für unsere Fehler bitte ich euch heute um Entschuldigung. Aber ich hoffe, ihr könnt auf eine gemeinsame Zeit zurückblicken, in der ihr ermutigt wurdet, wieder aufzustehen, um stärker weiterzugehen.“

Zeit war geprägt von Humor, Ehrlichkeit und Wertschätzung

Er ermutigte die Absolventen, sich die Schulzeit wie einen Raum mit vielen Türen vorzustellen: „Einige habt ihr durchschritten, doch es gibt Türen, die ihr bisher nicht öffnen konntet. Dahinter liegen Aspekte eurer Persönlichkeit, Träume und Berufungen, die in der Schule vielleicht noch nicht greifbar waren. Dafür müsst ihr hinausgehen.“ Nur durch neue Herausforderungen würden neue Fähigkeiten sichtbar: „Und seid sicher: Die habt ihr!“

Auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Kappus-Kopp überbrachte laut Pressemitteilung ihre Glückwünsche: „Neulich habe ich auf einem T-Shirt gelesen: ‚Unschuldig und trotzdem zehn Jahre gesessen.‘ Aber jetzt seid ihr frei! Habt Mut, Großes bedarf großer Taten.“ Gleichzeitig erinnerte sie die Jugendlichen daran, ihre Wurzeln nicht zu vergessen: „Aber zuerst: Feiert!“

Klassenlehrer und Tutoren überreichen Zeugnisse

Im Anschluss überreichten die jeweiligen Klassenlehrkräfte und Tutoren die Zeugnisse und Preise. Einige erinnerten in ihren Ansprachen an Erlebnisse, Höhen und Tiefen der vergangenen Schuljahre. Die Rückblicke zeigten: Die Zeit war geprägt von Humor, Ehrlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung. Es wurde viel gelacht – und auch manches Auge blieb nicht trocken.

„Ich dachte, ein Jahr sei zu kurz, um euch wirklich kennenzulernen, doch es fühlt sich an wie ein kleines Leben“, sagte E. Schochenmaier, Klassenlehrer der W10. Unvergessen sei für ihn, wie die Klasse in Italien versuchte, mit Spanisch durchzukommen – oder ihr „kapitalistisches Gespür“. „Ihr wart pädagogisch herausfordernd, aber habt mir viel Freude bereitet“, so der Lehrer.

In den Abschiedsworten der Schüler wurde besonders die gute Beziehung zu den Lehrkräften betont. Viele berichteten laut Pressemitteilung, dass sie sich in der Gemeinschaft der FES stets gut aufgehoben und am richtigen Platz gefühlt hätten. Ihr Dank galt den Eltern und Lehrpersonen: „Ihr habt uns geholfen, unsere Stärken zu entwickeln und unsere Schwächen zu überwinden.“ Ein besonderer Dank ging an die Eltern um Elternbeiratsvorsitzenden Dieter Kopp, die die Feier für die Absolventen organisiert hatten.

Musikalisch wurde die Veranstaltung mit mehr als 500 Gästen von Schülern der FES umrahmt – mit Beiträgen aus christlichem Pop und klassischer Musik. Ein gelungener Abend, der mit einem Empfang begann, sich in einem festlichen Menü und vielfältigen Beiträgen fortsetzte und in der Begegnung zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften seinen Höhepunkt fand, heißt es in der Mitteilung.

Ehrungen für besondere Leistungen an der FES

Im Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten der Freien Evangelischen Schule wurden laut schulischer Pressemitteilung zahlreiche Schüler für ihre besonderen Leistungen geehrt. Im Bereich der Werkrealschule wurde Luisa Frenk mit einem Preis für sehr gute Leistungen ausgezeichnet. In der Realschule erhielten Joas Steinhauer (R10a) sowie mehrere Schüler der Klassen R10a und R10b Lob für gute Leistungen. Im Gymnasium ging der Preis für die beste Abiturleistung (Note 1,1) an Lisette Cardozo-Aguirre. Weitere Preise für sehr gute Leistungen im Abitur erhielten Madeleine Breuer, Joschua Kummer, Lara-Joy Mättler, Jakob Kögel und Luise Korn. Madeleine Breuer wurde zudem mit dem Scheffelpreis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch, dem Humanismuspreis für das Fach Latein sowie dem Herrmann-Maas-Preis für Evangelische Religion ausgezeichnet. Online-Stipendien von e-fellows.net gingen an Lisette Cardozo-Aguirre, Madeleine Breuer, Joschua Kummer, Lara-Joy Mättler, Jakob Kögel und Luise Korn.