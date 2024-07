An der Werkrealschule in Baiersbronn wurde die Übergabe der Abschlusszeugnisse gefeiert.

Die Johannes-Gaiser-Werkrealschule in Baiersbronn hat feierlich ihre 33 Absolventen der Hauptschulabschlussprüfung der Klassen 9a und 9b verabschiedet.

In den Reden wurde deutlich, dass die Schüler nun ihren eigenen Weg finden müssen, heißt es im Bericht der Schule. Und dabei hätten viele globale und aktuelle Entwicklungen durchaus Potenzial zum Stolperstein. Umso wichtiger sei es daher, dass die Jugendlichen mit offenen Augen durchs weitere Leben gehen, Dinge reflektieren und sich einbringen.

Dass es in der Schule eben nicht nur darum geht, Faktenwissen zu erlernen, sondern auch Werte wie Toleranz, Respekt, Disziplin und Selbstbewusstsein, stand im Mittelpunkt der Abschlussworte des Schulleiters.

Balle: Einsatz weiter nötig

Trotz aller verständlichen Erleichterung über den erfolgreichen Abschluss aller Prüflinge seien auch künftig Engagement und Einsatz nötig, gab Oliver Balle den Entlassschülern mit auf den Weg. Sei es in den beruflichen Ausbildungen, die viele der Absolventen nun beginnen, oder an weiteren Schulstationen: Er hoffe, dass man den Jugendlichen neben den reinen Unterrichtsinhalten vor allem auch diese Werte und Kompetenzen fürs Leben vermitteln konnte.

Bürgermeister Michael Ruf überbrachte neben den Glückwünschen und dem Preis der Gemeinde den Dank an die Eltern und das Lehrerkollegium. Auch er ermunterte die Jugendlichen, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, die weiteren Wege mutig in Angriff zu nehmen und Flexibilität zu beweisen, wenn ein eingeschlagener Weg einmal nicht zum gewünschten Erfolg oder Zufriedenheit führt.

Kreative Beiträge

Elternvertreter Michael Cunz dankte dem Kollegium für die Arbeit der vergangenen Jahre und appellierte an die Eltern, die Schule auch künftig zu unterstützen, etwa durch den Besuch von Veranstaltungen oder über den Förderverein.

Die Schülervertreterinnen Justine Flathe und Limar Kabes blickten in ihrer gemeinsamen Ansprache auf ihre Zeit an der Schule zurück. Ob man alles Gelernte künftig benötigen werde, werde die Zukunft zeigen. Sie wünschten ihren Klassenkameraden alles Gute.

Rund um die Zeugnisübergabe boten die Abgangsschüler kreative Beiträge. So wurde das Publikum bei einer Umfrage zu Klassenthemen interaktiv mit einbezogen, in einem Schüler-Lehrer-Quiz wurden knifflige Fragen beantwortet und noch einmal Eindrücke aus der Schulzeit in einer kleinen Bilderschau präsentiert.

Gesamtdurchschnitt 2,7

Von ihren Klassenlehrern Michael Rittler und Manuel Rothenberger erhielten die 33 Neuntklässler ihre Hauptschulabschlusszeugnisse. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,7 erzielte der Jahrgang ein gutes Ergebnis, so die Schule. Bester Schüler war Szebasztian Butacu. Für seine Leistungen wurde er vom Bürgermeister mit dem Preis der Gemeinde ausgezeichnet, der neben einer Urkunde auch mit einem Geldpreis verbunden ist.

Absolventen, Preise und Belobigungen an der Werkrealschule

Die Abschlussschüler

Klasse 9a: Jamie-Pascal Beldzik, Martim da Silva, Andreas Deiger, Shaban Isenaj, Nevio Müller, Ben Obkircher, Lucas Schaller, Fynn-Patrik Seeger, Michal Taramina, Vladislav Töws, Yanik Trölitzsch, Jaquelin Johanna Haist, Krisztina Karacsony, Amlie Klumpp, Maxime Leonie Meier, Lea Sophie Schlüter und Beatriz Teixeira. Klasse 9b: Cosmin Antoche, Szebasztian Butacu, Martha Helga Ebert, Justine Flathe, Jona Haist, Limar Kabes, Hilal Kayahan, Lucas Kraf, Dafina Krasniqi, Keno Kucan, Julian Möschke, Lilia Rößler, Olga Triantafyllidou, Angelina Tsukanova, Eduardo Ioan Vamanu und Lukas Maurice Wallbaum

Preise der Schule

Szebasztian Butacu (auch Preis der Gemeinde), Amelie Klumpp und Vladislav Töws

Belobigungen

Cosmin Antoche, Angelina Tsukanova, Justine Flathe, Jaquelin Haist, Krisztina Karacsony, Julian Möschke und Olga Triantafyllidou