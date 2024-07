Abschlussfeier der Gemeinschaftsschule Loßburg: Bestens gerüstet geht es in die Zukunft

49 Absolventen der Gemeinschaftsschule (GMS) Loßburg wurden kürzlich feierlich verabschiedet. Darunter waren 17 Schüler, die den Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden hatten. Insgesamt 32 Jugendliche konnten sich als fünfter Jahrgang der Schulart Gemeinschaftsschule in Loßburg über ihren Realschulabschluss freuen. Darüber berichtet die Schule.

Schulleiter Thomas Gisonni stellte in seiner Rede die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) formulierten „Future Skills“, Kompetenzen für die Zukunft, in den Mittelpunkt: kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität. Auch wenn diese Fähigkeiten in der aktuellen Abschlussprüfung noch zu kurz kämen, so Gisonni, seien die diesjährigen Absolventen der GMS in all diesen Bereichen bereits weit vorne.

Förderverein verleiht zum ersten Mal Preise

Bürgermeister Christoph Enderle überreichte traditionsgemäß den Sozialpreis der Gemeinde Loßburg. Dabei fiel die Entscheidung in diesem Jahr auf zwei Schülerinnen, die sich besonders im Prüfungsjahr für die Gemeinschaft aller eingesetzt hatten: Ekatarina Katja Pipper und Celine Marie Wächter.

Die Absolventen der Abschlussklasse a Foto: Elke Hentschel

Zum ersten Mal wurden die beiden Preise des Fördervereins verliehen. Der Vorsitzende Harald Gnegel überreichte diese für die jeweils besten Leistungen in den Sprachen an Mohamed Sharifi und in den MINT-Fächern an Salome Rothfuß.

Ebenfalls zum ersten Mal vergab der Schulsozialarbeiter Peter Krause das „Gustävle“ (in Anlehnung an die Gustav-Werner-Stiftung) an Markus Szelwies, der sich in den vergangenen Jahren besonders bei Patenschaften und Streitschlichtungen hervorgetan hatte.

Nach langer Zeit mal wieder ein Theaterstück

Klassenlehrer Constantin Schubert (Aka), Robert Blank (Akb) und Philipp Mast (Akc) durften neben den Zeugnissen für die erfolgreichen Prüflinge auch insgesamt vier Preise (bis zum Notenschnitt 1,7) und neun Belobigungen (bis zum Notenschnitt 2,3) vergeben. In ihren Reden hoben sie die Teamfähigkeit der Schüler hervor und machten ihnen Mut, aufgrund der gezeigten Leistungen optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Die Absolventen der Abschlussklasse c Foto: Elke Hentschel

Die Feier wurde von Sophie Helwes, Ekatarina Katja Pipper und Celine Wächter moderiert. Nach langer Zeit hatte eine Schülergruppe mal wieder ein kleines Theaterstück einstudiert. Ivan Kalic brillierte als Lottogewinner von Loriot. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Schulband unter der Leitung von Daniel Beeker.

Die Absolventen

Hauptschulabschluss

Akc: Aron Belay, Max Berg, Samit Salih Bestges, Silas Guhl, Jolin Hof, Lucas Kamtnschuk, Alina Karpenko, Luca Klewer, Joey Kornatz, Santina Marras, Masym Olschevski, Marizza Pedersen, Rudi Ritz Reinhardt, Fiona Walter und Nild Wößner

Realschulabschluss

(P=Preis, B=Belobigung) Aka: Cab Bauer (B), Lea Marie Fandrich, Maximilian Höß, Nico Hunger, Alyssa Kleitz, Lina Maier, Salome Rothfuß (P), Lea Sattler (B), Nina Schmid (B), Romy Schuster, Mohames Sharifi (P), Rouven Stier (B), Markus Szelwies, Melaiena Wadewitz (B) und Marie Wolper (B). Akb: Nina Armbruster, Alexander Beilharz (B), Kevon Bronner, Ali Durmaz, Sophie Helwes, Ivan Kalic (P), Rune Gideon Neumann, Maxim Organov, Ekatarina Katja Pipper, Klara Florentine Rebholz (B), Kim Rössler (P), Mia-Sophie Steinwand, Celine Marie Wächter, Arthur Alexander Wiegel (B), Lasse Winter und Ayman Zaher