Abschlussfeier an der DHBW: DHBW Lörrach würdigt starke Leistungen

480 Absolventen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg feierten am Samstagabend im Lörracher Burghof ihren Studienabschluss.
Viel Anerkennung für das bereits Geleistete, viel Mut für das, was jetzt bevorsteht, viel Erfolg und Zufriedenheit mit dem, was daraus resultiert: So könnte man die Reden beim Festakt zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums an der DHBW Lörrach am Samstagabend zusammenfassen. Gerichtet waren sie an die 480 Absolventen, die an diesem Tag ihren dualen Ausbildungsweg mit dem Titel eines Bachelors beendet hatten.