Abschlussfeier an der DHBW: DHBW Lörrach würdigt starke Leistungen

Viel Anerkennung für das bereits Geleistete, viel Mut für das, was jetzt bevorsteht, viel Erfolg und Zufriedenheit mit dem, was daraus resultiert: So könnte man die Reden beim Festakt zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums an der DHBW Lörrach am Samstagabend zusammenfassen. Gerichtet waren sie an die 480 Absolventen, die an diesem Tag ihren dualen Ausbildungsweg mit dem Titel eines Bachelors beendet hatten.

Marvin Kärger, der sein Studium an der Dualen Hochschule vor noch nicht allzu langer Zeit abgeschlossen hatte, leitete durch die Abendveranstaltung, welche musikalisch durch die Party-Band „Randy Club“ umrahmt wurde und die den Abend passend mit dem Song „Celebration“ einleitete.

Drei Jahre Intensivstudium liegen hinter den Absolventen, „das Lernen jedoch geht lebenslang“, sagte DHBW-Rektor Gerhard Jäger zur Begrüßung. Und es warten neue Herausforderungen in den kommenden Jahren: Verantwortung übernehmen im Unternehmen für die Aufgaben, die einen dort erwarten, aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen für die Mitmenschen. „Ihr habt nicht nur ein Studium absolviert, Ihr seid Persönlichkeiten geworden. Bleibt neugierig, seid mutig, glaubt an Euch selbst“ rief er den jetzt ehemaligen Studenten im Saal zu. „Der Grundstein für Eure Karriere ist gelegt, und es ist ein guter.“

Lörrachs OB gratulierte

Auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz gratulierte: „Sie haben alles richtig und richtig gut gemacht.“ Für den beruflichen Weiterweg braucht es Aufgaben, die herausfordern, die gleichzeitig jedoch auch Spaß machen. Die Zukunft sah Lutz als Chance, und er schloss mit den Worten: „Heute Abend aber lassen Sie’s krachen!“

Party im Foyer

Gemeint war die After-Show-Party im Foyer des Burghofs, zu der der Verein der Freunde und Alumni der DHBW und die Studierendenvertretung (StuV) eingeladen hatten und welche den langen Tag, der nachmittags mit der Zeugnisübergabe begonnen hatte, gebührend bis tief in die Nacht abschloss.

Die Keynote des Abends steuerte Leonard Sporleder, Geschäftsführer der „machn – Innovation & Transformation“ bei, der vor dem Hintergrund geänderter Wirtschaftsbedingungen neue Denkmuster forderte. „Nicht nur zugucken, sondern neue Wege denken, Antworten finden, Lösungen erarbeiten und so die Zukunft gestalten“ sei die Devise und: „Jetzt ist die Zeit, etwas auszuprobieren und dabei auch Fehler zu machen.“ Nur fahrlässige Fehler seien schlechte Fehler, die konstruktiven Fehler bildeten die Basis für Veränderungen und Verbesserungen.

Zahlreiche Ehrungen

Den Höhepunkt des Abends bildeten die zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen an besonders erfolgreiche Studienabsolventen, beginnend mit den 21 Kursbesten, ausgezeichnet durch Christian Eschbach als Sprecher der „Freunde & Alumni der DHBW Lörrach e.V.“ Den beiden Jahrgangsbesten, Verena Kirner und Shakira Mindermann, jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,16, wurden vom ersten Landesbeamten Ulrich Höhler die Preise des Landkreises übergeben.

Vitra-Preis verliehen

Ebenfalls zwei Preisträger gab es mit Cedric Krause und David Exposito Gallardo bei der Verleihung des Preises der „Gisela und Erwin Sick-Stiftung“, vorgenommen von Professor Jürgen Werner, und den erstmals verliehenen Vitra-Preis für die beste Bachelor-Arbeit durfte Simon Bühler von Linh-Madeleine Kramer und Silvano Nardone entgegennehmen. Axel Johannes Arved Matt erhielt zuletzt noch von Jakob Scheidt den Preis der VDI Schwarzwald. Nachdem sich Jäger bei der StuV für den wichtigen engen Austausch bedankt hatte und 17 nun ausscheidenden Mitgliedern eine Urkunde samt Wertgutschein überreicht hatte, und bevor er zur Verabschiedung aller Absolventen und damit zum Abschluss des Festakts die Dozenten der DHBW auf die Bühne bat, berichtete Björn Metzger von der StuV über das Leben und Studieren in Lörrach: „Das Studium war nicht linear, aber aus Fremden sind Kommilitonen geworden, und wir hatten eine gute Zeit.“

Sein Dank galt allen, die ihn auf dem dreijährigen Weg begleitet und dabei unterstützt hatten. Den Studienabgängern gab er mit auf den Weg: „Behaltet den Lörrach-Spirit.“ Und ja: „Heute Abend wollen wir’s krachen lassen!“