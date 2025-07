1 Sophia Hinz und Noemi Werner (von links) haben mit der Note 1,1 den bestehen Schulabschluss gemacht. Foto: Montfort-Realschule Zell Die Montfort-Realschule Zell hat ihre Abschlussklassen verabschiedet. Einige von ihnen konnten durch besondere Leistungen glänzen.







Einen glanzvollen Gala-Abend haben Lehrer, Schüler und deren Angehörige am Donnerstag in der Montfort-Realschule in Zell erlebt. In diesem festlichen Ambiente feierten die Schulabgänger das Ende ihrer Schulzeit. Elf erhielten den Hauptschulabschluss, 76 Schülerinnen und Schüler konnten das Abschlusszeugnis der Realschule in Empfang nahmen.