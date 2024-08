Abschluss gefeiert: Das sind die Absolventen der Kaufmännischen Schulen Lahr

Mit viel Lob, Anerkennung und guten Wünschen für das weitere Leben wurden an der Kaufmännischen Schule in Lahr die Absolventen verabschiedet.

Bei einer gemeinsamen Feier in der Sporthalle der Kaufmännischen Schule Lahr haben 45 Schüler des Berufskollegs II sowie 18 Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft (BFW) ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Während die Absolventen des BK II zusammen mit Lehrern und Angehörigen auf den Erwerb der Fachhochschulreife anstießen, freuten sich die Schüler der Berufsfachschule über ihren mittleren Bildungsabschluss.

Schulleiterin Claudia Cassiani gratulierte den Schülern zum erfolgreichen Abschluss, der ihnen „eine hervorragende Perspektive für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung“ biete – ganz gleich, ob die Schüler sich für den Besuch einer weiterführenden Schule, eine Ausbildung oder ein Studium entschieden, so die Schulleiterin.

Erfolg ist mehr als Glück

Auch die Abteilungsleiterin des Berufskollegs und der Berufsfachschule, Yvonne Lebfromm, gratulierte und ermutigte die Absolventen, ihren Weg konsequent weiterzugehen und sich durch Hindernisse und Herausforderungen nicht aufhalten zu lassen: „Neben Kostenvergleichsrechnungen und Kurvendiskussionen habt ihr in den letzten zwei Jahren gelernt, nach Niederlagen wieder aufzustehen und nicht aufzugeben.“ Um erfolgreich zu sein, brauche es mehr als nur Glück: Entschlossenheit, Selbstbewusstsein, Bildung und Empathie. „Jeder von uns bekam dieses Leben geschenkt, also macht das Beste daraus und schätzt das Leben eurer Mitmenschen genauso wie euer eigenes“, so Lebfromm.

Im Anschluss an die Reden erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse. In der BFW wurde Leon Gäßler mit einem Preis für seine hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Im Berufskolleg II erhielt Cora Haller einen Preis, für Maja Singler und Esther Traut gab es jeweils ein Lob.

Lehrer-Schüler-Band macht Musik

Das musikalische Rahmenprogramm wurde von der Lehrer-Schüler-Band unter der Leitung von Oliver Schätzle gestaltet. Die Klasse BK II W 1 gab zum Abschluss gemeinsam mit Klassenlehrer Christian Hatt den Klassiker „Major Tom“ von Peter Schilling zum Besten, wobei sie im Refrain stimmgewaltige Unterstützung aus dem Publikum erhielten.

Die Absolventen

Am Berufskolleg II

haben dieses Jahr folgende Schüler ihren Abschluss am BK II gemacht: Gabriel Anselm, Beyza Balci, Lukas Belon, Baldur Birkner, Manuel Breuer, Mia Dillmann, Diana Filipow, Jule Fischer, Vanessa Götte, Sophie Gross, Medya Gümüs, Albin Hajraj, Cora Haller, Lukas Hansmann, Felix Holzwarth, Angelina Jäger, Samira Kammer, Kilian Lemler, Teodora Peeva, Lara Renz, Selma Rieck, Maria Schäfer, Romy Schlenker, Estelle Schmidt, Maja Singler, Esther Traut (alle BK II W 1), Brent Mickel Alaquiao, Tim Albietz, Matteo Bastijancic, Hermann Brandt, Michael Gan, Mina Ghilescu, Colin Glück, Deniz Gök, Nic Müller, Marlon Nesch, Jasmin Pfaff, Anthony Reber, Mike Sarewski, Tizian Schnurr, Sarah Schwende, Jardena Siek, Bence Szöke, David Vetter und Phillip Wiederspan (alle BK II W 2).

An der Berufsfachschule Wirtschaft (BFW)

heißen die Absolventen: Lindmira Bajraktari, Michael Dann, Horeja Faye, Jayden Feger, Leon Gäßler, Daniel Hubert, Irfa Imran, Johannes Jonientz, Viktoria Kuhn, Lars Legnar, Laura Maigut, Andrei Oancea, Noah Peter Saiger, Nicole Schmidt, Stefan Tirtan, Denis Vasilica, Victoria Vogel und Celine Jasmin Ziolkowski.