Sorgen um Stromausfälle: Viele Photovoltaik-Anlagen der Stadt in Bad Herrenalb nicht angemeldet

Viele melden ihre Photovoltaik-Anlagen in Bad Herrenalb nicht an. Das könnte zu größeren Problemen bis zum Stromausfall führen. Doch das sind nicht die einzigen Probleme.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, den Jahresabschluss für das Jahr 2024 vor. Dieser Jahresabschluss beeinflusst auch den städtischen Haushalt. Denn abhängig von den jeweiligen Spartenergebnissen wie Strom, Wasser oder die Bäder finden die Gewinnanteile oder der Verlustausgleich Einzug in den Haushaltsplan.