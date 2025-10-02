Sorgen um Stromausfälle: Viele Photovoltaik-Anlagen der Stadt in Bad Herrenalb nicht angemeldet

Viele melden ihre Photovoltaik-Anlagen in Bad Herrenalb nicht an. Das könnte zu größeren Problemen bis zum Stromausfall führen. Doch das sind nicht die einzigen Probleme.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Karina Herrmann, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, den Jahresabschluss für das Jahr 2024 vor. Dieser Jahresabschluss beeinflusst auch den städtischen Haushalt. Denn abhängig von den jeweiligen Spartenergebnissen wie Strom, Wasser oder die Bäder finden die Gewinnanteile oder der Verlustausgleich Einzug in den Haushaltsplan.

Der Jahresverlust für das Gesamtunternehmen beträgt rund 1,1 Millionen Euro. Im Vorjahr 2023 waren es noch rund 1,2 Millionen Euro. Im Vergleich zum Ansatz im städtischen Haushalt ist das Minus um rund 400 000 Euro höher. „Die Ergebnisse der Stadtwerke Bad Herrenalb weichen damit im erheblichen Maße von den Planansätzen des maßgeblichen Haushaltsplanes 2025 ab“, heißt es in der Sitzungsvorlage zu dem Tagesordnungspunkt.

Die größten Posten bei den überplanmäßigen Ausgaben, also den Kosten, die noch zu den bereits geplanten dazukommen, beziehungsweise den Mindererträgen entfallen auf die Therme (-223 000 Euro), Freibadbetrieb (-42 000 Euro) sowie die Elektrizitätsversorgung (-96 000 Euro) und die Wasserversorgung (-32 000 Euro). Der Gesamtverlust etwa bei der Therme belaufe sich auf rund 1,7 Millionen Euro.

„2024 war geprägt von der Schließung der Therme und dem Beginn der Entkernung“, sagte Herrmann in der Gemeinderatssitzung. Dies habe auch einen großen Einfluss auf die Mitarbeiter gehabt. Man habe versucht, Lösungen für die Mitarbeiter zu finden und habe sie in Rente geschickt, Zeitverträge gekündigt oder auch Mitarbeiter bei Dritten untergebracht. Dies sei manchmal nicht ganz einfach gewesen, denn manche seien „nicht einfach zu vermitteln gewesen“, so Herrmann weiter. Der Abriss habe den Mitarbeitern „und auch mir extrem wehgetan“, erzählt sie.

Extremes Risiko

Die Mitarbeiter im Bereich Strom seien hingegen „abgesoffen in Anfragen zu Photovoltaik“. Ein weiteres Problem in Sachen Photovoltaik (PV): Man habe ganz viele Anlagen gefunden, die nicht gemeldet seien, so die Stadtwerke-Geschäftsführerin. Vor allem Balkonkraftwerke finde man nur zufällig. Dies sei ein extremes Risiko für die Netzsicherheit, denn man wisse nicht, wie viel Energie fließe. „Das macht es schwierig, das Netz zu betreiben“, sagt sie.

Beim Wasser habe es weniger Schäden und Störungen gegeben. Die seien dafür aber „sehr hochpreisig“ gewesen. Teilweise habe man sehr große Längen öffnen müssen, „um an die Ursachen zu kommen“.

Gesprächsbedarf gab es nach Herrmanns Ausführungen vor allem bei den Photovoltaikanlagen. Volker Schlöder (Grüne Plus) sagte, dass der Zuwachs bei den PV-Anlagen klar gewesen sei und jede Anlage müsse doch eigentlich ins Marktstammdatenregister eingetragen werden.

Auf die Frage nach Konsequenzen antwortete Herrmann, dass es durchaus Anlagen gebe, „die von der Einspeisevergütung genommen werden, weil sie Daten nicht liefern“. Viele wüssten zudem gar nicht, dass man Balkonkraftwerke überhaupt eintragen müsse, so Schlöder. Herrmann fügte an, dass man „überhaupt nicht gegen erneuerbare Energien“ sei. Aber „wir laufen Stromausfall entgegen, wenn wir nicht kommunizieren“, sagte sie.

Stephan Pfeiffer (Pro H&H) wollte wissen, wie viele Anlagen gefunden worden seien, die nicht angemeldet sind. Bei den Balkonkraftwerken seien etwa 20 Prozent gefunden worden, dazu kämen auch nicht angemeldete Wallboxen und „tatsächlich große PV-Anlagen gefunden, die nicht angemeldet waren“, sagte Herrmann. Wenn das nachgewiesen werden könne, würden die Besitzer auch in Regress genommen werden. Im vergangenen Jahr seien es etwa eine Million Kilowattstunden gewesen, die durch das Bad Herrenalber Netz geflossen und nicht bekannt gewesen seien.

Bei drei Enthaltungen wurde der Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH festgestellt und beschlossen, den Jahresverlust gemäß des Gesellschaftsvertrags durch die Stadt auszugleichen.