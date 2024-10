Was für eine stolze Zahl: 563 Bücher wurden in Nagold im Rahmen der Sommerleseaktion gelesen.

Bis zum 21. September fand die Sommerleseclubaktion „Heiß auf Lesen“ in der Stadtbibliothek Nagold statt. Dabei hieß es für alle Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klassen: Lesealarm!

Jedes Clubmitglied erhielt ein eigenes Logbuch, in dem zu den gelesenen Büchern nach Herzenslust geschrieben, gemalt und gestempelt werden konnte. Sobald ein Buch fertiggelesen war, durften die teilnehmenden Leseratten über ihre gelesenen Bücher berichten und einige Fragen zum Inhalt beantworten. Dafür gab es einen Stempel in das Logbuch und ein Gewinnlos, welches direkt in die Lostrommel geworfen wurde. Es musste keine Mindestanzahl an Büchern gelesen werden, da jedes gelesene Buch an der Verlosung teilnahm.

Neben dem Bücherlesen konnte auch eine kreative Herausforderung angenommen werden. Sie lautete in diesem Jahr: Erstelle ein Diorama zum Thema Unterwasserwelt.

Alle Kinder und Jugendliche erhielten zusätzlich eine Anerkennungsurkunde. Zum Abschluss der Sommerleseclubaktion „Heiß auf Lesen“, fand nun die Abschlussparty mit Preisverlosung in der Stadtbibliothek Nagold statt. Insgesamt haben sich 67 Bücherfans im Alter von 6 bis 14 Jahre zur Aktion angemeldet. Diese haben zusammen 563 Bücher gelesen. Zusätzlich haben 28 Kinder an der Kreativaufgabe teilgenommen und 25 Unterwasserwelten in Form von Dioramen gestaltet.

Es wurden viele tolle Preise verlost. Der Hauptpreis war ein Ticket für den Erlebnispark Tripsdrill, zudem gab es Preise für die Buchhandlung Zaiser, den Badepark Nagold und den Hochseilgarten Nagold.