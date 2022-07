2 Bei der Verleihung der Silbernen Mittleren Reife. Foto: Mohm

Die Abschlussjahrgänge der Christiane-Herzog-Realschule Nagold wurden jetzt feierlich verabschiedet. Vier zehnte Klassen erhielten ihren Realschulabschluss und eine neunte Klasse ihren Hauptschulabschluss.















Nagold - Mit dem pädagogischen Klassiker unter den Zitaten "Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir", eröffnete Realschulrektor Andreas Kuhn die Abschlussfeier. Mit dem Bild eines verblühten Löwenzahns verdeutlichte er, was damit gemeint ist: Die Schülerinnen und Schüler haben im Laufe ihrer Realschulkarriere fachliches Wissen und soziale und persönliche Stärken erworben und werden nun in alle Winde gesät, wo sie sich als eigenständige und kräftige Pflanzen entfalten werden.

Ein kurzer Videoclip führte sechs Jahre zurück zur Inszenierung des Weihnachtsmusicals "Simeon" in der Stadtkirche, bei der die diesjährigen Abschlussklassen als damalige Fünfer den Chor stellten. Diese Mischung aus erwartungsvoller Vorfreude auf die Zukunft und Sentimentalität zog sich auch durch den restlichen Abend. Die allerbesten Wünsche wurden mit auf den Weg gegeben und Dank an Lehrkräfte, Eltern und Mitschüler gerichtet.

Humorvoll und wertschätzend

Jede Klasse zog in einer gelosten Reihenfolge zu einem von ihr selbst gewählten Lied ein und reihte sich auf der Bühne auf, wo sie nach humorvollen und wertschätzenden Worten der einzelnen Klassenlehrer endlich ihr langersehntes Zeugnis überreicht bekamen. Zahlreiche Belobigungen und Preise konnten verliehen werden. Nina Scharf wurde als Jahrgangsbeste in den Fächern Gemeinschaftskunde und Geschichte der Preis der Stadt Nagold von Oberbürgermeister Jürgen Großmann verliehen. In seinem Grußwort an die Absolventinnen und Absolventen forderte er sie dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, der Gesellschaft von dem zurückzugeben, was die Gesellschaft in den vergangenen Jahren immer wieder in sie investiert hatte. In diesem Zusammenhang galt seine besondere Anerkennung dem herausragenden Engagement der Lehrkräfte der Christiane-Herzog-Realschule.

Silberne Mittlere Reife gefeiert

Eine bedeutungsvolle Aufgabe fiel sowohl Realschulrektor Andreas Kuhn als auch Realschulkonrektor Bernd Jung zu: so konnten sie die Silberne Mittlere Reife einer beachtlichen Zahl an ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 1995, 1996 und 1997 verleihen. Und auch eine Jubilarin der Goldenen Mittleren Reife befand sich unter den Gästen der Feier.

Schwungvoll durch den Abend führten Claudia Fernandes und Johanna Wurster, zwei Abschlussschülerinnen. Als der Abend sich langsam dem Ende neigte, baten sie den Elternbeiratsvorsitzenden Markus Geißler auf die Bühne. Sein besonderer Dank galt allen Eltern, anschließend übergab er das Wort Realschulkonrektor Thalgott. Dieser hob Cathleen Fischer als außergewöhnliches Vorbild für alle hervor. Mit den Worten, dass die Schule stolz sei, von ihr repräsentiert zu werden und dass das Leitbild der CHR nun ein Gesicht hätte – nämlich ihres – ehrte er sie mit dem Schulsozialpreis.

Empfang mit Fingerfood und Getränken

Cathleen selbst konnte den Abend dann mit ihrer Rede in der Funktion als Schülersprecherin beschließen. Der zweifelsohne gelungene Abend endete mit einem Empfang mit Fingerfood und Getränken, bei dem letzte gemeinsame Fotos mit Lehrern entstanden, Eltern Erinnerungen an Freud und Leid austauschten und eine rundum gelöste Atmosphäre für gute Stimmung sorgte.