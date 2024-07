Der Stolz beim Gang auf die Bühne war ihnen deutlich anzumerken: Umrahmt von Grußworten, Tanzeinlagen und einem ganz persönlichen Rap nahmen die Neunt- und Zehntklässler der Werkrealschule Hechingen in der Stadthalle Museum jüngst ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

28 Schüler und Schülerinnen haben den Hauptschulabschluss geschafft, 15 den Mittleren Bildungsabschluss. Insgesamt 15 Schüler und Schülerinnen zeigten sogar so gute Leistungen, dass sie dafür von Schulleiterin Ursula Schön und den Klassenlehrern einen Preis oder eine Belobigung überreicht bekamen.

Träume, Wünsche und Hoffnungen nie verlieren

Es zähle aber vor allem die individuelle Entwicklung jedes Absolventen, hob Hechingens Erste Beigeordnete Dorothee Müllges in ihren Grußworten hervor. Dies sei eine Fähigkeit, die nicht im Zeugnis stehe. Sie sah eine Gruppe neugieriger junger Menschen vor sich, denen sie für die Zukunft eine „ordentliche Portion Selbstbewusstsein und den Mut, Neues auszuprobieren“ wünschte.

Konrektor Jens Ender bat die Neunt- und Zehntklässler, bei ihrem weiteren Weg durchs Leben ihre Träume, Wünsche und die Hoffnung nie zu verlieren. Schließlich komme es bei allen Entscheidungen darauf an, glücklich zu werden. Der Abschied von der Schule biete viele neue Chancen, die es zu ergreifen lohne.

„Schule war wie ein zweites Zuhause“

Mit einer Portion Wehmut blickten die beiden Schülersprecher Asia Yildiz und Donat Dugolli in ihrer Abschlussrede auf die vergangenen Schuljahre zurück. „Die Schule war wie Familie, wie ein zweites Zuhause“, bekannte Donat Dugolli und gab so manche Anekdote zum Besten. Asia Yildiz wiederum hob die vielen Nationalitäten an der Werkrealschule hervor, die Farbe und Leben in das Schulhaus gebracht hätten.

Ganz besonderen Mut bewies der Neuntklässler Dave Hippedinger, der in einem sehr persönlichen Rap seine Erfahrungen und Gedanken zur Schulzeit auf die Bühne brachte und seine Mitschüler aufforderte, an sich selbst zu glauben.

Für den weiteren musikalischen Rahmen sorgten die Sechstklässler unter Anleitung von Henrike Boßhart mit einem One-Minute-Boom sowie die Fünftklässler mit ihrem Tanz „Cheap Thrills“. Zum Ausklang zeigte ein kurzer Film die schönsten Momente der Abschlussfahrt der Schüler nach Südtirol.

Preise und Belobigungen

Preise

Erti Ismailji, Eila Labusch (10a)

Belobigungen

Caner Akarer, Gökce Akbulut, Giulia Calamita, Leonie Fuchs, Dominik Göttfert, Pascal Jackowski, Pranvera Qosja, Alina Schuravlevic, Emilian Schweigerdt, Anastasia Siwerski, (9a); Andela Ignjic, Roman Jancen, Bora Sahiti (10a)