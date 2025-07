44 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 an der Realschule der Fünf-Täler-Schule feierten jetzt in der festlich geschmückten Aula der Schule ihren erfolgreichen Abschluss – ein stimmungsvoller Abend, geprägt von Musik, Anerkennung und positiven Ausblicken.

Schon der Einmarsch der Absolventen war ein besonderer Moment: Begleitet vom Live-Gesang des Lehrkräfte-Chores mit dem Klassiker „Forever Young“ von Alphaville, liefen die Schülerinnen und Schüler ein – ein emotionaler Auftakt für einen unvergesslichen Abend.

Schulleiter Guido Störk begrüßte die Anwesenden und hielt eine bewegende Rede über die besonderen Herausforderungen dieser Zeit. Er betonte: „Dieser Abschluss wurde verdient – trotz allem.“ Die Jugendlichen hätten sich ihren Weg durch eine Welt voller täglicher Herausforderungen gebahnt: Kriege, Klimawandel, wirtschaftliche Unsicherheiten, negative Schlagzeilen und ständige Ablenkung durch soziale Medien. „Und dennoch habt ihr euch immer wieder aufgerafft, Prüfungen vorbereitet, euch mit Schule auseinandergesetzt und eure Leistungen abgerufen,“ hob der Schulleiter hervor.

Die Abschlussklasse 10d Foto: FTS

Besonders wichtig sei es, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern die Zukunft aktiv zu gestalten: „Gerade dort liegt eure Chance: Das Morgen könnt ihr mitgestalten. Ihr habt die Fähigkeiten, die Ideen, das Wissen – macht etwas daraus!“ Mit einem Appell zur Zuversicht schloss er seine Rede: „Schaut genau hin, erzählt auch mal die guten Nachrichten weiter, sucht die positiven Seiten des Lebens – ihr werdet sehen, wie sehr euch das tragen kann.“

Besonderen Applaus gab es für die Durchhaltefähigkeit, Neugier und das Engagement der Jugendlichen. Auch das Thema Künstliche Intelligenz fand Platz in der Ansprache: „Ihr seid der erste Jahrgang von KI-Abschluss-Schülern – ein starkes Werkzeug, aber entscheidend ist: Nur wer Ideen hat und sie richtig umsetzt, wird dieses Werkzeug sinnvoll nutzen.“

Der Schulleiter schloss mit einem Lächeln: „Ist das Schlimmste geschafft? Ja und nein. Die Prüfungen sind bestanden, jetzt kommt der Sommer, aber auch der nächste Abschnitt. Wachsen kann man nur an neuen Aufgaben. Bleibt neugierig und setzt euch Ziele!“

Buntes Programm mit Musik, Quiz, Rückblick und viel Applaus Für musikalische Energie sorgte ein gemeinsames Trommelstück, bei dem alle Schülerinnen und Schüler mit Eimern und Rhythmus Begeisterung weckten. Im Anschluss folgte das Grußwort des Vertreters der Stadt Bad Wildbad, Herr Reinhardt, der den Jugendlichen seine Glückwünsche aussprach. Ein Highlight war der eindrucksvolle Gedichtvortrag eines Lehrers, der aus einem Versprechen aus Klasse 7 den „Zauberlehrling“ auswendig vortrug.

Emotionaler Rückblick auf die vergangenen Jahre

Die Klassensprecher blickten auf besondere Momente zurück und bedankten sich bei allen Wegbegleitern. Eine emotionale Diashow ließ die gemeinsamen Jahre Revue passieren, bevor die Klassenlehrkräfte Katrione Lutzyk und Ulrich Bracht ihre Schützlinge mit persönlichen Worten verabschiedeten.

Im Anschluss wurden die Zeugnisse überreicht. Für hervorragende schulische Leistungen konnten sich einige Absolventinnen und Absolventen zusätzlich über Lob und Preise freuen: Ein Lob erhielten Mia-Sophie Künzle, Sanja Majer, Carolin Müller (2,0), Maksim Gacov, Eric Schroth und Kai Stierle (2,2). Preise gingen an Benjamin Ruck (1,5), Alina Haist, Alaa Kurdi (1,6), Leni Madaric (1,7) und Stacy Nelkner (1,9)

Außerdem wurden Fachpreise für besondere Leistungen in einzelnen Unterrichtsfächern vergeben: Geschichts-Preis an Leni Madaric (1,1); AES-Preis (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) an Alina Haist (1,1); Technik-Preis an Benjamin Ruck (1,7); Französisch-Preis an Leni Madaric (1,8); Mathematik-Preis an Leni Madaric (1,4); Hans-Martin-Schneeberger-Preis für den Schulbesten an Benjamin Ruck (1,5).

Nach der feierlichen Zeremonie klang der Abend entspannt aus: Beim Buffet wurde in lockerer Atmosphäre auf den Erfolg angestoßen. Schüler, Eltern und Lehrkräfte genossen den Abend bei guten Gesprächen und reichlich Erinnerungen an eine intensive und lehrreiche Schulzeit.