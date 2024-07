Abschluss an der Gewerblichen Schule Lahr: Neun Abiturienten werden geehrt

Abschluss an der Gewerblichen Schule Lahr

1 Hervorragende Leistungen am Technischen Gymnasium der Gewerblichen Schule: Schulleiter Bernd Wiedmann (Dritter von rechts) verlieh Preise an neun Abiturienten. Mit den Absolventen freuten sich TG-Abteilungsleiter Oliver Weber (rechts) und die Klassenlehrer Max Reinhardt (Zweiter von rechts) sowie Christoph Boschert und Simon Kaufmann (von links). Foto: GLS

Auf dem Abiball des Technischen Gymnasiums der Gewerblichen Schule Lahr gab es viel Lob. Schulleiter Bernd Wiedmann beleuchtete in seiner Rede, dass die Abiturienten zukünftig Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Bildung und Kultur gestalten werden.









„ABiPad - Mit leerem Akku zum vollen Erfolg“: Das ist das diesjährige Abimotto am Technischen Gymnasium der Gewerblichen Schule. Den vollen Erfolg konnten die Abiturienten für sich verbuchen, heißt es in einem Bericht der Schule. „Alle bestanden“, hieß es am Mittwoch. Zweimal gab es den Traumschnitt von 1,0.