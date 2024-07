Täter im Gefängnis 27-Jähriger bei Einbruch in Schule auf frischer Tat ertappt

In mehrere Schulen in Freudenstadt und Baiersbronn ist am Wochenende eingebrochen worden. Ein Tatverdächtiger ist bereits vorläufig festgenommen worden und ist aktuell wegen einem gesonderten Vollstreckungshaftbefehl in einer Justizvollzugsanstalt.