Abschluss an der Eyachtalschule Haigerloch

1 55 Jungen und Mädchen der Eyachtalschule haben jetzt den Realschulabschluss in der Tasche. Weitere Neuntklässler den Hauptschulabschluss. Foto: Kost/Kost

Der diesjährige Abschlussjahrgang an der Eyachtalschule in Haigerloch war ein außergewöhnlich guter, denn es regnete nur so Preise und Belobigungen.









Von den 55 Absolventen der Klassen 10 a, 10 b und 10 c bekamen sage und schreibe 35 Prozent einen Preis und 22 Prozent eine Belobigung. Also verließen über die Hälfte der Zehntklässler die Schule mit einer Extra-Auszeichnung in der Tasche.