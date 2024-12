Abschluss an der Dualen Hochschule VS

1 Die Absolventen der Dualen Hochschule VS werfen in der Schwenninger Neckarhalle die Hüte in die Luft. Foto: DHBW

Mit vier Graduierungsfeiern verabschiedete die DHBW Villingen-Schwenningen ihre Absolventinnen und Absolventen aus 16 Studiengängen der Fakultäten Sozialwesen und Wirtschaft.









In einem äußerst feierlichen Rahmen in der Neckarhalle in Schwenningen gratulieren der Rektor und die Professoren der Hochschule, Vertreter der Dualen Partner, der Politik und des Partnervereins den rund 700 ehemaligen Studierenden des Jahrgangs 2021 zu ihrem erfolgreichen Bachelor-Abschluss, teilt die DHBW mit.