Es war ein Abend voller Stolz und Anerkennung: Die Schulabschlussfeier der Christiane-Herzog-Realschule Nagold stand an.

Die Stadthalle in Nagold war Schauplatz einer besonderen Feierlichkeit: die Schulabschlussfeier der Christiane-Herzog-Realschule.

Ein festlich geschmückter Saal und eine erwartungsvolle Atmosphäre empfingen die zahlreichen Gäste, darunter Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, deren Familien, Lehrkräfte und weitere Ehrengäste.

Lesen Sie auch

Durch das abwechslungsreiche Programm führten die beiden Abschluss-Schülerinnen Anna Heuschling und Mathilde Morais Fernandes. Sie sorgten mit ihrer fröhlichen Art für einen reibungslosen Ablauf und gute Stimmung unter den Anwesenden.

OB: „Handwerksberufe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft“

Ein Höhepunkt der Feier war die Rede von Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Er unterstrich die Wichtigkeit der Handwerksberufe und betonte, wie wertvoll diese für die Gesellschaft seien. „Handwerksberufe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und verdienen unseren höchsten Respekt und unsere Anerkennung“, sagte Großmann. Anschließend übergab er den Preis der Stadt Nagold an die Schulbeste in den Fächern Geschichte und Gemeinschaftskunde, eine herausragende Anerkennung für besondere schulische Leistungen.

in der Stadthalle stand der Abschluss der Realschule an. Foto: Christian Mohm

Realschulrektor Andreas Kuhn richtete in seiner Abschiedsrede lobende Worte an den Abschlussjahrgang. „Ihr seid ein wirklich toller Jahrgang und ich bin stolz auf euch“, betonte Kuhn.

Ein weiterer emotionaler Moment war die Ehrung der Jubilare, die an diesem Abend ihr 25- beziehungsweise 50-jähriges Jubiläum der Mittleren Reife feierten. Die Ehrungen verdeutlichten, wie prägend und nachhaltig die Zeit an der Realschule in Nagold für viele Generationen war.

Sozialpreis an Mathilde Morais Fernandes

Der Elternbeiratsvorsitzende Markus Geißler sprach in seinem Grußwort die engagierte Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule an und übergab den Sozialpreis der Eltern an die Schülersprecherin Mathilde Morais Fernandes. Ihre herausragende Leistung und ihr besonderes Engagement für die Abschlussklassen wurden damit würdig anerkannt.

Die Schülersprecherin Mathilde Morais Fernandes sprach gemeinsam mit der Abschlussschülerin Anna Hölzlberger ein abschließendes Grußwort, welches den offiziellen Teil der Feier beendete. Sie bedankten sich bei den Lehrkräften, Eltern und Mitschülern und erinnerten an die schönen und lehrreichen gemeinsamen Jahre.

Nach dem offiziellen Programmteil hatten die Gäste Gelegenheit, bei Getränken und Fingerfood miteinander ins Gespräch zu kommen und den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen.