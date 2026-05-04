Abschied: Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur

Erst linker Außenseiter, dann konservativer Landesvater: Winfried Kretschmann prägte das Land Baden-Württemberg länger als jeder andere Ministerpräsident. Was ihn so besonders macht.
Stuttgart - Winfried Kretschmann ist, da sind sich eigentlich alle einig, ein Politiker der besonderen Art. Nicht nur, weil er der erste und weiterhin einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands ist. Nicht nur, weil er das einst tiefschwarz regierte Baden-Württemberg länger führt als jeder andere. Und auch nicht wegen seines markanten Bürstenhaarschnitts.