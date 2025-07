In einem Gottesdienst in der Stadtkirche Schopfheim ist Lena Zacheus verabschiedet worden. Die Diakonin wird in vielen Bereichen fehlen.

„Manchmal gehen gute Dinge zu Ende“, dieser Satz aus der Ansprache von Lena Zacheus passte zu ihrem Abschied. Sie verlässt Schopfheim als Diakonin und widmet sich einer neuen Aufgabe in der Bibelgalerie in Meersburg.

Große Wertschätzung nimmt sie mit, die sich im Besuch vieler Weggefährten beim Abschiedsgottesdienst zeigte. Menschen aus Schopfheim und Umgebung, Pfarrer der Region, Menschen, die mit ihr arbeiteten und im Ruhestand sind und Mitarbeiter aus Diakonie und Wohlfahrtspflege waren dabei.

„Freust Du Dich auf Meersburg“, die oft an Lena Zacheus gestellte Frage, bejahte sie mit dem Hinweis auf Heimatdichter Hebel: „Freude sieht den Schmerz.“ Ein Bekenntnis für den Abschiedsschmerz der Diakonin, die mit Ehemann Christoph und der gemeinsamen Tochter Schopfheim verlässt. Dankbar sieht Zacheus die Zeit in Schopfheim – das spürten die Gäste beim Abschied. Dankbar zeigte sich auch Dekanin Bärbel Schäfer. Sie wurde am vergangenen Sonntag selbst verabschiedet, ist aber noch im Amt und zeigte Aufgaben des Pfarr- und Diakonienberufs auf. Gemeinsam mit Kindern aus der Gemeinde wünschte Schäfer alles Gute und viel Glück, verbunden mit einem großen Dank.

Positiver Rückblick

Als Diakonin für Jugend und Familie werde Lena Zacheus auch in der Funktion als Geschäftsführerin der evangelischen Kindergärten im Lus, in Eichen und Gersbach fehlen. Anna Rüttnauer und Daniela Glatt dankten für ihr Wirken in den Kindergärten.

Einen positiven Rückblick gab es dazu aus den Reihen des Diakonenkonvents, deren Vorsitzende Zacheus war. Vom Abschiedsfest kann Familie Zacheus viele gute Wünsche mitnehmen.

In Erinnerung bleibt das Lied der Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde. Leidenschaftlich vorgetragen und geleitet von Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon ließen sie die besondere Verbindung musikalisch spüren.