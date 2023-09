Der Schultes verabschiedete sich am vergangenen Freitag im Klosterhof von den Mitarbeitern der Verwaltung.

Er bedankte sich an seinem letzten Tag im Rathaus bei allen für die gute Zusammenarbeit, vor allem aber für 24 Jahre inspirierende, abwechslungsreiche und teilweise auch atemlose Tage, berichtet die Stadt in einer Mitteilung.

Das Leben hat noch mehr zu bieten

Hermann Acker, dessen Amtszeit nach 24 Jahren am 5. September endet, meinte, dass es höchste Zeit sei, aufzuhören, auch wenn er sich noch jung und fit fühle. Das Leben sei begrenzt und habe auch noch anderes zu bieten, als den beruflichen Alltag.

Er freue sich, bei noch guter Gesundheit, sein Amt niederlegen zu können, Verantwortung abgeben zu dürfen, keine Terminverpflichtungen mehr zu haben, um sich Neuem, ohne irgendwelchen Druck, zuwenden zu können. Es falle ihm nicht schwer aufzuhören, trotzdem werde er manche Mitarbeiter vermissen, mit denen er über viele Jahre hinweg sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe.

Blumenstrauß für die Assistentin

Das Amt des Bürgermeisters habe ihm 24 Jahre lang viel Freude bereitet, trotz der vielen damit verbundenen Belastungen – teilweise rund um die Uhr und auch an vielen Wochenenden. Seines Erachtens habe sich die Stadt während dieser Zeit in allen Bereichen gut fortentwickelt.

Er freue sich über alles, was man zusammen geschaffen habe und danke allen für die tatkräftige Unterstützung in den zurückliegenden Jahren. Ein besonderes Dankeschön, verbunden mit einem Blumenstrauß, gelte seiner Assistentin Andrea Heimburger, für das in den vergangenen Monaten vertrauensvolle und gute Miteinander.

Gulaschsuppe zum Abschied

Anschließend überreichte Bürgermeister Hermann Acker seinem Stellvertreter und Ersten Beigeordneten, Lothar Kopf, den Rathausschlüssel.

Mit den besten Wünschen für alle, sagte der Schultes Servus. Bevor man nun aber zum gemütlichen Teil überging und der, von den „Bürgern für Bürger“ servierten, Gulaschsuppe zusprach, bedankten sich Manuela Schumann für die Verwaltung und Christian Blosl im Namen des Personalrats beim ehemaligen Rathauschef mit einem Geschenk für die gute Zusammenarbeit. Sie wünschten ihm alles Gute für den Ruhestand.