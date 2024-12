Der Förderverein Seniorenzentrum in Tailfingen verabschiedete Marion Luippold.

Nach mehr als 20-jähriger aktiver ehrenamtlicher Tätigkeit im Seniorenzentrum Tailfingen beendet Marion Luippold zum Ende des Jahres ihr Engagement. Sie gehörte zu den ersten ehrenamtlichen im Seniorenzentrum in Tailfingen.

Marion Luippold unterstützte das Betreuungsteam der Augustenhilfe im wöchentlichen Wechsel beim Backen und Kochen.

Mit ihren mitgebrachten Rezepten habe sie bei den Bewohnern viel Freude und Erinnerungen an alte Zeiten geweckt, hieß es bei der Verabschiedung, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit, in der nochmals „Gutzle“ nach den traditionellen Rezepten gebacken werden. Luippold versorgte die Bewohner auch immer mit Neuigkeiten aus Tailfingen.

In seiner Abschiedsrede betonte Werner Renz, Vorsitzender des Förderervereins des Seniorenzentrums, dass ihre positive Ausstrahlung und ihre Fröhlichkeit eine Zufriedenheit und eine gewisse Beruhigung ausgelöst hätten, was alle sehr zu schätzen wussten. Die coronabedingte Pause ihrer Tätigkeit sei für die Bewohner sehr schmerzhaft gewesen, alle seien dann sehr froh gewesen, als der normale Alltag eingekehrt sei und Luippold ihre Tätigkeit auf den Wohnebenen wieder aufgenommen habe.

Förderverein spendet Ofen und Kochzeile

Herzlichen Dank erntete Luippold nicht nur vom Förderverein, der Backofen und Kochzeile gespendet hat, sondern auch im Namen der Hausleiterin Anna Fechter, von den Mitarbeitenden und vor allem von den Bewohnern.