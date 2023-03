1 Pater Kaycee McDonald Kelechi Nwandu soll Margrethausen nach zwölf Jahren Seelsorge verlassen. Foto: Johannes Raab/Johannes Raab

Im April werden es zwölf Jahre, dass Pater Kaycee McDonald Kelechi Nwandu nach Margrethausen kam. Das dreizehnte soll sein letztes im Ort werden – so will es die Diözese Rottenburg-Stuttgart.









Uwe Stier, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen, hatte die Nachricht Ende Februar per E-Mail erhalten – allerdings war sie nicht direkt an ihn adressiert, sondern an die in Nigeria beheimatete Ordensgemeinschaft der „Söhne Mariens, Mutter der Barmherzigkeit“, der Pater Kaycee angehört; Stier und Dekan Augusty Kollamkunnell O. Praem waren „CC“ gestellt.